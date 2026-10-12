Ayuso rompe la solemnidad del 12 de Octubre para hacer campaña: "Es el último desfile de Pedro Sánchez"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid señala que "nadie le compra un peine" a Sánchez y que tratará de sacar "algún truco, algún señuelo de última hora" en su camino a las elecciones generales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y ha expresado su deseo de que sea el último desfile del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. En declaraciones a 'Telemadrid', Ayuso ha criticado al Gobierno actual, afirmando que España no soporta más "impunidad, mentira y mafia". Durante el desfile, se escucharon gritos contra Sánchez y cánticos en defensa de Ceuta. Ayuso ha mostrado su apoyo a Ceuta, destacando un homenaje en la corrida de la Hispanidad. También ha valorado positivamente la visita de los reyes a la ciudad autónoma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto la solemnidad que envuelve el día de la Fiesta Nacional, donde no procedería hacer campaña electoral, para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ayuso ha confesado que espera que este sea "el último desfile" con Pedro Sánchez en Moncloa. Así lo ha trasladado en declaraciones a 'Telemadrid' a su llegada a la parada militar del 12 de Octubre que recorrerá desde la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón.

"Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio", ha indicado.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado también este día para criticar al Ejecutivo y decir que "nadie le compra un peine" a Sánchez y que tratará de sacar "algún truco, algún señuelo de última hora" en su camino a las elecciones generales del 29 de noviembre. "Pero es que España no soporta un día más a este Gobierno y la gente está tan harta de tanta impunidad, mentira y mafia", ha asegurado.

Este lunes se han vuelto a suceder gritos desde el público congregado contra el presidente del Gobierno, además de cánticos en defensa de Ceuta tras la entrada masiva de este verano.

Sobre este último punto, Ayuso ha afirmado que su "pesar" continúa con Ceuta y ha resaltado que por ello en Las Ventas, en la corrida de la Hispanidad, habrá "un homenaje" a su pueblo. "Estamos con ellos, porque Ceuta es España y hoy es un buen día para para reivindicarlo", ha apostillado.

En cuanto a la visita de los reyes a la ciudad autónoma, ha admitido que le parece un gran gesto por su parte. "Me alegro mucho de que esté en las dos ciudades autónomas porque España empieza ahí y además ser español en Madrid es fácil, pero serlo en según qué zonas de España cada vez se complica más. Así que creo que es fantástico que nos representen a todos en esa visita", ha zanjado.

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