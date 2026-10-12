Del interés por Vivas al invitado que evita saludar a las mujeres de la familia real: los detalles de la recepción en el Palacio Real

Los detalles Tras el desfile del 12 de Octubre ha llegado la recepción real, que ha dejado innumerables detalles. Todos los ojos miraban al presidente de Ceuta, aunque lo más comentado ha sido otro momento.

En la recepción del Día de la Hispanidad en el Palacio Real, el rey Felipe VI ha saludado a los invitados a un ritmo frenético, con siete apretones de mano cada diez segundos, acumulando 42 por minuto. Antes de comenzar, Leonor mostró un gesto de apoyo a Sofía. El presidente Sánchez fue el primero en el besamanos, seguido por Yolanda Díaz, quien intercambió más palabras con los monarcas. Un saludo destacado fue el de Juan Jesús Vivas. Doña Letizia saludó efusivamente al presidente Barbón. Durante 45 minutos, los miembros de la familia real no dejaron de estrechar manos.

El ritmo al que el rey Felipe VI ha saludado a los invitados en la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad ha sido frenético: siete apretones de mano cada diez segundos, lo que supone 42 cada minuto. Es normal que haya tenido que aclarar la voz.

Antes de arrancar, hemos visto un gesto de apoyo de Leonor a Sofía. El primero en el besamanos ha sido el presidente Sánchez, con sonrisa y apretón firme. Por su parte, Yolanda Díaz ha sido la ministra que más palabras ha compartido con los monarcas.

Un momento esperado ha sido el del saludo a Juan Jesús Vivas. El rey ha levantado las cejas y ha apretado la mano, un gesto que ha acompañado de una ligera sonrisa. Segundos después, ha llegado Alberto Núñez Feijóo y un sonriente Martínez Almeida acompañado de su esposa. Ayuso ha medido a la perfección cada paso y la única carcajada la ha esbozado Alfonso Rueda.

Mientras, Doña Letizia ha saludado con efusividad (se notan sus raíces asturianas) al presidente Barbón. Todos han estrechado la mano a la reina, excepto un invitado que, tras el apretón con Felipe VI, ha hecho un gesto para disculparse y no tocar a las mujeres de la familia real. En total, han sido 45 minutos sin dejar de dar la mano.

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