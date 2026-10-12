La bandera de España queda retorcida durante el izado en el desfile del 12 de Octubre

Los detalles La bandera de España ha protagonizado una de las imágenes llamativas del desfile del 12 de Octubre celebrado este lunes. Durante el izado, la enseña ha quedado torcida y con el escudo ladeado.

La bandera de España ha dejado una de las imágenes más llamativas del desfile del 12 de Octubre celebrado este lunes. Durante el izado de la enseña, el paño no se ha desplegado correctamente y ha quedado retorcido alrededor del mástil, ofreciendo una imagen muy distinta a la habitual en uno de los momentos más solemnes del acto.

La bandera ha comenzado a elevarse con normalidad, pero, a medida que alcanzaba la parte superior del mástil, el tejido se ha plegado sobre sí mismo. La franja amarilla ha quedado parcialmente visible, mientras que las bandas rojas se han recogido de forma irregular y el escudo ha terminado ladeado, prácticamente oculto entre los pliegues.

La escena se ha producido ante la presencia de las autoridades y de los efectivos que participaban en el desfile. La enseña, en lugar de ondear completamente extendida, ha permanecido encogida y girada, condicionada por el viento y por la propia tensión del izado.

El resultado ha sido una bandera visiblemente deformada, con el paño enrollado en torno a la estructura metálica. La imagen ha llamado especialmente la atención por producirse durante uno de los momentos centrales de la ceremonia, cuando la bandera nacional adquiere todo el protagonismo y concentra las miradas de los asistentes.

La incidencia no ha obligado a detener la ceremonia, que ha continuado con el desarrollo previsto. El episodio ha dejado así una imagen poco habitual del desfile del 12 de Octubre: la bandera de España en lo alto del mástil, pero retorcida, parcialmente plegada y con el escudo ladeado. Una circunstancia aparentemente menor que, por el momento elegido y por la solemnidad del acto, no ha pasado desapercibida.