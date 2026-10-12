Abascal celebra el 12-O a su manera: nuevo plantón a los reyes y críticas al Gobierno desde Ceuta junto a su aliado en Europa

Los detalles Abascal quería celebrar el día de la Fiesta Nacional por su cuenta. "Yo no quería compartir tribuna con este Gobierno traidor", ha asegurado. El año pasado sí lo hizo en Madrid, aunque lejos de la tribuna de autoridades.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha decidido no asistir al desfile del 12 de octubre, eligiendo en su lugar visitar Ceuta. Esta es su segunda visita a la ciudad desde la crisis migratoria de julio. Abascal ha justificado su ausencia afirmando que no quería compartir tribuna con el actual Gobierno, al que califica de "traidor". En Ceuta, acompañado por el ultraconservador francés Jordan Bardella, ha reivindicado la integridad territorial de España y exigido la devolución de inmigrantes ilegales. Además, ha criticado la tardanza de la visita de los reyes a la ciudad y ha rendido homenaje a los caídos con una ofrenda floral.

Un años más, Santiago Abascal, ha dado plantón a los reyes y ha decidido no estar en el desfile del 12 de octubre. El líder de Vox ha asegurado que en un día como hoy tenía que estar en Ceuta. Ante esto, se podría pensar que coincidiría entonces con los reyes este martes en la ciudad autónoma, pero no, porque Abascal ya está de vuelta. Eso sí, ha dicho que la visita real llega tarde.

Esta es la segunda visita de Abascal a Ceuta desde que se desató la crisis migratoria los días 30 y 31 de julio, y la fecha elegida no es casualidad. "En un día como hoy solo podía estar en Ceuta", ha dicho.

Abascal quería celebrar el día de la Fiesta Nacional por su cuenta. "Yo no quería compartir tribuna con este Gobierno traidor", ha asegurado. El año pasado sí lo hizo en Madrid, aunque lejos de la tribuna de autoridades. "Yo siempre evito estar junto a Pedro Sánchez, no creo que eso sea una novedad", afirmó entonces.

Este lunes lo ha hecho a 700 kilómetros, en Ceuta, junto a su principal aliado en Europa, el ultraconservador francés Jordan Bardella. De la bandera de la Unión, por cierto, ni rastro.

Juntos han visitado la ciudad autónoma para reivindicar su integridad territorial. "Es poco lo que se pide, es que no nos invadan. Que no nos invadan y que no reclamen nuestro territorio", ha manifestado Abascal.

Desde allí han exigido también la devolución de quienes entraron de forma ilegal. "Hay muchas personas que no tienen que estar ni en España ni en Europa", ha expresado el líder del partido de ultraderecha.

Ha estado en la ciudad autónoma a solo unas horas de la tardía, según Abascal, visita de los reyes a Ceuta: "He de decir que me habría gustado que esa visita se produjera antes, pero más vale tarde que nunca". Y, de paso, ha aprovechado el viaje para rendir homenaje a los caídos con una ofrenda floral organizada por Vox.

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