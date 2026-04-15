Feijóo tacha la regularización extraordinaria de migrantes de "insensata" e "irresponsable": "Es una inmigración a granel"

El contexto Al ser preguntado por el incidente protagonizado ayer por el diputado de Vox que se encaró al vicepresidente del Congreso, Feijóo no solo no lo ha condenado sino que directamente no ha respondido al respecto. Se ha limitado a cargar contra el Gobierno por la regularización extraordinaria de migrantes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "insensata" e "irresponsable" la regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno, describiéndola como "una inmigración a granel". Durante una intervención en el Congreso, Feijóo criticó al Ejecutivo por no proporcionar cifras claras sobre los migrantes irregulares que obtendrán residencia legal en España, acusando al Gobierno de actuar en contra del Parlamento. Feijóo también señaló que regularizar a migrantes con antecedentes policiales no tiene precedentes en la UE. En respuesta, la ministra Elma Saiz defendió la medida, argumentando que es necesaria para el desarrollo económico del país. Comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado su rechazo y planean recurrir la regularización.

"Una inmigración a granel". Así ve el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno. Una medida que el PP considera "insensata" e "irresponsable".

Así lo ha asegurado el 'popular' este miércoles en los pasillos del Congreso. Al ser preguntado por el incidente protagonizado ayer por el diputado de Vox que se encaró al vicepresidente del Congreso, que en ese momento ejercía la presidenta de la cámara, Feijóo no solo no lo ha condenado sino que directamente no ha respondido al respecto.

"De esta sesión de control yo solamente destacaría una cosa: el Gobierno sigue negándose a dar la cifra de migrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos", ha respondido Feijóo, comprando una vez más el discurso antimigratorio de la ultraderecha.

"El Gobierno no solamente ha aprobado un real decreto en contra de lo que hemos votado en el Congreso, sino que hoy en una pregunta muy clara y diáfana de cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y, por tanto, los derechos en España, la ministra portavoz ha negado esa información a la Cámara", ha señalado Feijóo, quien ha acusado al Ejecutivo de "gobernar en contra del Parlamento".

Feijóo critica el "efecto llamada"

De esta manera, el líder del PP ha dicho que "esta política de inmigración no es una política sensata y responsable" ya que "no tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales" pueda seguir viviendo en España. "El Gobierno ha dicho claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese migrante, un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano, o ha incumplido varias veces la legislación española", ha añadido.

Así, según ha indicado, "que tenga antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea". Además, Feijóo ha defendido que una "inmigración legal, ordenada, que venga a aportar y a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales es lo correcto".

En esta línea, ha criticado lo que considera que es "una inmigración a granel" con un "efecto llamada" y que se acaba convirtiendo "en la puerta de entrada de la ilegalidad". "Esto no lo ha hecho ningún gobierno de la UE. Se está yendo contra le legislación europea, contra los acuerdos del Congreso, sin ningún tipo de información y por real decreto. Yo creo que esto es un disparate", ha denunciado.

Además, Feijóo no solo se ha quedado ahí y ha cargado contra la ministra Elma Saiz. Según ha dicho, "no tiene ningún precedente" que "la ministra portavoz se niegue a dar la información". "El Gobierno no solo ha faltado al respeto al Congreso, es que está gobernando en contra del Congreso y, por tanto, en contra de la voluntad popular", ha zanjado el líder del Partido Popular.

Saiz acusa al PP de elegir estar "al lado de Vox"

Tras las declaraciones de Feijóo, la propia ministra Saiz ha reiterado lo que ya ha dicho estos días públicamente, que las estimaciones "en todo momento" son que la regularización afectará "en torno a 500.000 personas". "Son estimaciones, no son cifras oficiales", ha insistido.

Saiz ha acusado al PP de elegir estar "al lado de Vox" en temas migratorios y ha recordado que hace dos años la formación de Feijóo "dio luz verde" en el Congreso a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que apoyaba una regularización extraordinaria.

Tal y como informó el Gobierno este martes, los trámites para la regularización arrancarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves. El plazo para solicitar la regularización terminará el 30 de junio de 2026.

En una carta a la ciudadanía, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, defendió que "esta regularización es, ante todo, un acto de normalización", un "acto de justicia" con la propia historia de España. También "una necesidad". "Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos (sanidad, pensiones, educación) sufren", añadió en la misiva.

En cambio, desde el PP no comparten la misma visión que Sánchez. De hecho, desde las CCAA del PP llevan meses expresando su rechazo a ese proceso de regularización. Y, al ver el resultado final que se ha aprobado este martes, han exigido la retirada del decreto alertando de sus efectos negativos, como alentar a las mafias o afectar a la prestación de servicios públicos que realizan las CCAA y ayuntamientos.

Varias comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Aragón, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares ya han dicho que recurrirán la regularización de migrantes.