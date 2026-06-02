Ya no queda nada de las Páginas Amarillas: otros objetos que fueron imprescindibles y hoy muchos ni conocerán

¿Por qué es importante? Un fondo de inversión ha comprado este martes por 100 millones de euros la empresa que creó las Páginas Amarillas y que ahora se dedicaba al marketing digital.

La empresa que creó las Páginas Amarillas ha sido adquirida por un fondo de inversión por 100 millones de euros, transformándose en una entidad dedicada al marketing digital. Las icónicas guías telefónicas, que desaparecieron en 2021 tras 54 años de edición, llegaron a pesar dos kilos y se distribuían sin preocupación por la privacidad. Aunque no ha pasado tanto desde su desaparición, ya hay generaciones que desconocen su existencia. Anteriormente, los teléfonos tenían cables y ruedas para marcar, y se usaban contestadores automáticos. Las cintas de casete eran comunes, al igual que los módems ruidosos para conectarse a internet. Las cabinas telefónicas, que funcionaban con monedas, eran esenciales antes de los móviles, y la televisión solo ofrecía dos canales con mala recepción.

La empreSa que creó las Páginas Amarillas ha sido comprada por un fondo de inversión, el cual ha pagado 100 millones de euros por una sociedad que ahora se dedicaba al marketing digital. De hecho, esas grandes agendas desaparecieron en 2021 tras 54 años en papel, durante los cuales llegaron a pesar dos kilos, hubo 3.000 ediciones diferentes y eran depositadas en el felpudo de cualquiera porque la privacacidad entonces no existía.

Si bien las Páginas Amarillas y las Páginas Blancas no hace tanto que desaparecieron, lo cierto es que ya hay generaciones que no saben ni qué existian. Ahora bien, hay otras muchas cosas que fueron impresicindibles, pero que muchos a día de hoy ni conocerán.

Cable y rueda del teléfono

Como los teléfonos que hace no mucho iban con cable y una rueda que había que girar para marcar el número de a quién ibas a llamar, porque antes era necesario saberse el número de la gente de memoria. Eso sí, no siempre te lo cogían, por eso el contestador automático garantizaba que no se perdiese ningún mensaje. Al llegar a casa había que darle al play para escuchar lo que se había grabado en la cinta.

Precisamente, en cintas de cassete que se oían regular, sobre todo si grababas encima muchas veces, y que se escuchaban en los radiocasetes. A veces se enrollaban y te tocaba coger un boli para rebobinarlas. Otros tiempos en los que esas cintas también se podían meter en el walkman, el cual te permitía irte de paseo oyendo música. Aquello fue una revolución. Por otro lado, estaba el estruendo que había que montar cuando para conectarse a internet con lo que se llamaba módem. Era cuando terminaba de pitar, cuando podías navegar a velocidad extremadamente lenta.

Cabinas telefónicas que funcionaban con pesetas

Algo increíble para los más jóvenes que tampoco se van a creer que antes las ciudades estaban llenas de cabinas telefónicas, por si tenías que llamar cuando estabas en la calle, porque sí, antes no había móviles. Eso, de hecho, obligaba a llevar calderilla, porque funcionaban con monedas. Por ejemplo, una de cinco duros te daba para hablar cinco minutos. Esa es otra, porque antes en España pagábamos en pesetas. Por ejemplo, sobre estas líneas puede observarse el billete verde que equivalía a seis euros. Entonces, si contabas con uno de estos, significaba que manejabas mucho dinero.

Antes la tele se veía mal y con interferencias, los dos únicos canales que había. Entonces, los programas solo podían verse en directo, salvo que tuvieses un video. Eran, otros tiempos en los que no existía Atresplayer, que sí permite revivir todos los programas de laSexta desde donde quieras.

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