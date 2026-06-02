Benjamín Prado, sobre el agente que empujó a una manifestante en Valencia: "Un policía está para protegerte, no para agredirte"

Compromís ha solicitado que comparezcan tanto Pilar Bernabé como Fernando Grande-Marlaska para que expliquen qué va a pasar con el agente de la Policía Nacional implicado en la agresión. Además, también quieren saber si hay agentes infiltrados en las manifestaciones.

La agresión sufrida por una profesora jubilada este domingo por parte de un agente de la Policía Nacional sigue dando que hablar. Como explica Iñaki López, "Compromís ha solicitado que comparezcan Pilar Bernabé y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones sobre qué va a pasar con este policía".

Además, también quieren saber si es cierto que hay agentes infiltrados, como sospechan, entre las protestas de los profesores con un único interés: "Reventar estas concentraciones pacíficas".

Desde el ministerio del Interior han condenado el comportamiento del policía y, además, han señalado que se ha actuado con celeridad para abrir el expediente al agente e investigar lo sucedido.

Benjamín Prado considera que el agente que agredió a la manifestante "no es un policía". "Para mí un policía está para protegerte, no para agredirte", añade.

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