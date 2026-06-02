Cuatro semanas de huelga y ninguna solución: los profesores no ceden en su lucha por una educación pública de calidad

¿Por qué es importante? Reclaman a la Conselleria de Educación un acuerdo real que se materialice en subidas salariales, menos alumnos por aula, más personal y mejoras en las infraestructuras de los centros educativos.

En la plaza de la Virgen de Valencia, más de 200 profesores han acampado indefinidamente tras cuatro semanas de huelga sin solución, reclamando mejoras en la educación pública, como subidas salariales y mejor infraestructura. A pesar del desgaste físico y emocional, los docentes continúan su protesta, que ha ganado apoyo tras una agresión policial a una jubilada. En Cataluña, la tensión crece con bloqueos en Barcelona por un preacuerdo insuficiente. Mientras, en Valencia, las pruebas de la PAU se desarrollan con normalidad. La Conselleria reporta un seguimiento de huelga del 12,62%. Joan Baldoví de Compromís apoya las reivindicaciones.

En la plaza de la Virgen, en el corazón de Valencia, un grupo de más de 200 profesores pacíficos que pelean por una educación pública de calidad han acampado de forma indefinida tras llevar cuatro semanas de huelga sin ninguna solución. Pero los profesores no ceden en su lucha. Mientras en la Comunitat Valenciana acampan desde hace 24 horas en esa plaza histórica, en Cataluña la situación está solo un poco mejor: dos de los cuatro sindicatos se han desmarcado del preacuerdo con la Generalitat y seguirán las movilizaciones.

Los docentes de la pública lanzan un grito de auxilio. A pesar de arrastrar ya 22 días de huelga, el profesorado valenciano no se rinde. "La situación que estamos viviendo de desgaste emocional, físico, anímico y económico es supergrande. Tenemos claustros, familias y alumnado que no pueden más", ha expresado Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart De Les Valls.

Reclaman a la Conselleria de Educación un acuerdo real que se materialice en subidas salariales, menos alumnos por aula, más personal y mejoras en las infraestructuras de los centros educativos, entre otros. "No podemos más, estamos hartas ya", ha afirmado una de las profesoras acampadas en la plaza de la Virgen.

Si la Generalitat no les escucha, seguirán acampados independientemente de que en dos días comience el Corpus Christi. "Ya no podemos más, estamos cansadas de que nos estén toreando", ha manifestado otra docente.

La huelga tiene cada vez más apoyo, sobre todo desde la brutal agresión policial que sufrió una mujer jubilada el domingo. "Está en casa, dolorida, agradeciendo enormemente todas las muestras de solidaridad", ha trasladado Marc Candela, representante de la mesa de negociación del sindicato STEPV.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha mostrado su apoyo a los sindicatos en una reunión. "Plantear todas estas reivindicaciones, calendarizarlas, para que cuando Compromís esté en el Gobierno de la Generalitat se puedan solucionar", ha dicho. Según ha informado la Conselleria, el seguimiento de la huelga este martes ha sido del 12,62%. Por provincias, en Alicante ha sido del 12,14%, en Castellón del 12,36% y en Valencia del 13,10%.

Los cerca de 300 profesores acampados protestan por la actuación policial y presionan a la Conselleria para que negocie. Mientras, la esperanza se mantiene y la plaza se tiñe de verde, símbolo de la huelga indefinida, porque afirman que seguirán hasta que escuchen de la Conselleria una propuesta coherente, real y que satisfaga las necesidades que reivindican.

En esa plaza, además, a final de semana se celebran los actos del Corpus Christi en su 700 aniversario. Ante esto, Delegación del Gobierno dice que es competencia del Ayuntamiento gestionar cualquier desalojo en suelo municipal y la alcaldesa de Valencia pide a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, que sean ellos los que ejecuten ese desalojo.

Las protestas no han impedido, sin embargo, que las pruebas de la PAU —la antigua selectividad— comenzaran este martes en Valencia con normalidad. Mientras los docentes están en su cuarta semana de huelga, 25.000 estudiantes de la Comunidat Valenciana han acudido al examen sin ningún incidente. La Conselleria de Educación ha asegurado que la PAU y su evaluación está garantizada.

Aumenta la tensión en Cataluña

Mientras, en Cataluña, la tensión aumenta. Con pupitres y sillas, los docentes han bloqueado el acceso a la Casa Batlló en Barcelona y han cortado el Paseo de Gracia con una bicicletada. "Hasta que no consigamos un presupuesto decente para educación, no pararemos de bloquear la ciudad y de bloquear el comercio y el turismo", ha afirmado Ingrid Chavarria, secretaria general de CGT Ensenyament en Cataluña.

Califican de insuficiente el preacuerdo aceptado por los sindicatos mayoritarios y piden, al menos, que se incluyan más recursos para la educación inclusiva.

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