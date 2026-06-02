Una trampa deliberada para asesinar a la pareja de la madre de su hijo: las claves de la investigación del crimen de Fuenmayor (La Rioja)

¿Por qué es importante? El acusado, ahora en prisión provisional comunicada sin fianza, también habría contemplado matar a la mujer, pero un vecino pudo impedirlo. De hecho, fue detenido momentos después.

La investigación del asesinato de un joven de 26 años en Fuenmayor, La Rioja, concluye que fue una trampa deliberada. El motivo fue la relación sentimental entre la víctima y la pareja del acusado. Tanto la mujer como su hijo menor presenciaron el crimen. El detenido también intentó matar a su pareja, pero un vecino lo impidió. El acusado, al enterarse de la relación, planeó el asesinato, atrayendo a la víctima a través de su pareja. Tras atropellarlo, lo golpeó con hierros. El acusado está en prisión sin fianza, enfrentándose a cargos de homicidio y tentativa de homicidio en violencia de género.

Fue una trampa deliberada para asesinar a la victima. Es la conclusión principal de la investigación del atropello y la paliza mortal de un joven de 26 años en Fuenmayor (La Rioja) el pasado jueves. El detonante, según la Guardia Civil, es la relación sentimental que la víctima mantenía con la pareja del acusado.

La mujer y su hijo menor -hijo también del acusado- estaban presentes en el momento del asesinato. De hecho, otra de las conclusiones de esta investigación es que el detenido tenía la intención de matarla también, pero un vecino lo impidió. No obstante, en línea con lo que asegura Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil de La Rioja, "no se pudo hacer nada por salvar" a la víctima mortal.

Asimismo, la investigación apunta que cuando el acusado se enteró de la relación entre su pareja y la víctima, ideó un plan para terminar con la vida de los dos. Primero convenció a su pareja para citarse con la víctima -el nuevo novio de ella- para mantener una conversación. Entonces, los dos fueron en coche con su hijo hasta Fuenmayor. Una vez allí, desde el móvil de ella, le mandaron a la víctima la ubicación exacta.

Crimen de Fuenmayor (La Rioja). El acusado va junto a la mujer y su hijo menor al encuentro.

La víctima -el joven de 26 años- apareció caminando, se acercó al vehículo y el detenido le indicó que fuese hasta un banco. Aprovechando que estaba de espalda aceleró y le atropelló. Según indica la Guardia Civil en su informe, el joven no tuvo oportunidad de defenderse, pero el acuso continuó con el ataque. Se bajó del coche, cogió unos hierros del mobiliario urbano y empezó a golpearle violentamente.

La víctima aparece caminando y el detenido le atropelló.

La mujer salió del coche e intentó que interponerse en el ataque, pero el acusado la atacó con tal violencia que perdió el conocimiento. De hecho, tras asesinar al joven de 26 años, volvió a atacar a su pareja intentando asfixiarla. Fue cuando un vecino le increpó y logró que detener el ataque. Entonces, el acusado de 31 años fue detenido en el lugar de los hechos.

Ahora, el detenido está en prisión comunicada sin fianza y se enfrenta a un homicidio por la muerte del joven de 26 años y a un delito de tentiva de homicidio, en el ámbito de la violencia de género, sobre su pareja sentimental, a la que intentó estrangular en dos ocasiones.

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