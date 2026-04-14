Sánchez califica de "acto de normalización" la regularización de migrantes: "Es reconocer la realidad de casi medio millón de personas"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha señalado que "el verdadero sentido de esta regularización es reconocer derechos", aunque también ha señalado que ello lleva "exigir obligaciones".

Pedro Sánchez ha publicado una carta a la ciudadanía con respecto al proceso de regularización de medio millón de migrantes en España que el Consejo de Ministros aprobará este martes mediante un Real Decreto. Una regularización que ha calificado de un "acto de normalización".

El presidente del Gobierno ha comenzado la misiva, publicada en sus redes sociales, recalcando que siente "orgullo de ser español" porque este martes "demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica". Sánchez ha recordado que "cientos de organizaciones han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento" y que la labor de esas personas cuenta con el respaldo de "la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor".

"Esta regularización es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos —y la que aspiramos a ser", ha proseguido.

De hecho, ha señalado que también es "un acto de justicia con nuestra propia historia": "Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor. Con nuestros hermanos y hermanas que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España".

Ahora bien, el presidente del Gobierno no lo ha limitado a ese acto de justicia, sino que también ha expresado que es una "necesidad": "España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos —sanidad, pensiones, educación— sufren. De hecho, es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea".

Por ello ha destacado que el camino a seguir es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros". Eso sí, este "reconocimiento de derechos" Sánchez ha detallado que también conlleva "exigir obligaciones": "Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia".

"Somos conscientes de que las migraciones plantean desafíos. Sería irresponsable negarlo. Pero también sabemos que la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos. Porque la integración solo es posible desde la regularidad. Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha complementado el presidente del Gobierno.

Ante ello, ha planteado la disyuntiva de quienes "quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" o el de aquellos que "entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida".

"España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes. Y lo volvemos a hacer hoy. Gracias y enhorabuena por este logro", ha concluido.

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