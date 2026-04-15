La regularización extraordinaria de migrantes entra en vigor: preguntas y respuestas del proceso que empieza este jueves

¿Por qué es importante? Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que residen en España, permitiéndoles trabajar en cualquier sector durante un año. Las solicitudes se podrán presentar del 16 de abril al 30 de junio, tanto de forma telemática como presencial, esta última con cita previa. Podrán acceder quienes hayan solicitado Protección Internacional o estén en situación irregular antes del 1 de enero de 2026. Los solicitantes deben demostrar una estancia ininterrumpida de cinco meses y carecer de antecedentes penales. El permiso es válido solo en España y no en otros países de la UE.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año.

¿Cuándo comienza y finaliza el proceso?

El plazo de solicitud se abre el jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Quién puede acceder a la regularización?

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativairregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

¿Dónde se puede presentar la solicitud?

Se puede hacer a través de dos vías: presencial y telemática. La forma presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa. En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

En cuanto a la vía telemática, esta permitirá realizar solicitudes durante todo el proceso de cuatro maneras:

De forma individual con certificado electrónico.

A través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

A través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

A través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la vía presencial requerirá contar siempre con cita previa. Se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia y se podrá presentar la solicitud en los siguientes puntos, de lunes a viernes: Oficinas de la Seguridad Social: de 16 a 19 horas. Correos: de 8:30 a 17:30 horas. Oficinas de extranjería (OEX): de 16 a 19 horas.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por esto, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

¿Cómo solicitar cita previa?

En el portal de la Regularización, a través de Cl@ve, se podrá seleccionar oficina, fecha y hora. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo en ese portal, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada. También se podrá en el portal de la Regularización mediante un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas. También se podrá hacer llamando al teléfono 060, con atención en español.

¿Qué documentación hay que presentar?

Todos los solicitantes deben presentar la solicitud conforme a modelo específico, que estará disponible para descarga en el portal de la Regularización, una copia completa del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, reconocido como válido en España. Documentación que acredite encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026. Documentación que acredite haber permanecido en España durante los cinco meses anteriores a la solicitud, mediante cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad. Certificado de antecedentes penales en España, en país de origen, así como en los países en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Además, en caso de no ser solicitante de Protección Internacional, se debe acreditar uno de estos tres supuestos:

Haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España.

Contar con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad y los ascendientes de primer grado.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad, que se acreditará a través de un certificado que se podrá descargar desde la web de la Regularización. Este debe estar acreditado y sellado por las autoridades competentes (Entidades inscritas en el RECEX o servicios sociales).

¿Se puede contar con apoyo y asesoramiento de profesionales?

La solicitud puede realizarse de forma individual, si bien se permite contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados. Por una parte, asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes. En paralelo, entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos. Estas ofrecerán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes.

¿Con este permiso se puede trabajar?

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Este documento no es el justificante de solicitud, sino una comunicación oficial emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) a la persona solicitante. Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria.

La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

¿Este permiso es válido para la Unión Europea?

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

¿Para quién no está dirigido este procedimiento?

Este proceso no está dirigido a personas con autorización en vigor o en proceso de renovación o prórroga; personas procedentes del conflicto en Ucrania que tengan una autorización de residencia en vigor o que cuenten con una autorización de protección internacional temporal; personas apátridas, puesto que cuentan con la normativa del Real Decreto 865/2001, del Reglamento del reconocimiento del estatuto de apátrida. ¿Y si ya se ha solicitado arraigo? No será necesario realizar ningún trámite adicional. La solicitud seguirá su curso normal.

¿Dónde se puede contactar?

Teléfono 060 (desde el 16 de abril), habilitado para la petición de cita previa y que atenderá en español. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. En la página web oficial se encontrarán recursos destinados a la resolución de dudas y atención a la ciudadanía.

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