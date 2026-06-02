El PP recoge cuerda cuando desea los votos de Junts a pesar de que Feijóo se resiste a visitar a Puigdemont en Waterloo

Los detalles Los tira y afloja entre el PP y Junts ya son habituales. El último pasa por los independentistas exigiendo una reunión en Waterloo, casi como una llamada de atención, y por un Feijóo que pide "hablar de cosas serias", auqnue ambos se necesitan.

La residencia de Carles Puigdemont en Waterloo se ha convertido en un punto clave para las negociaciones políticas de Junts. Durante años, figuras como Santos Cerdán, Yolanda Díaz y Salvador Illa han visitado el lugar para discutir acuerdos significativos, como la ley de amnistía y pactos de investidura. Ahora, Alberto Núñez Feijóo podría ser el siguiente en la lista, ya que necesita el apoyo de Junts para una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin embargo, el Partido Popular históricamente ha renegado de pactar con Junts, a pesar de contactos secretos. Feijóo ha rechazado públicamente negociar con Puigdemont, aunque sin su apoyo, una moción de censura sería inviable.

La casita de Puigdemont en Waterloo. Este es el lugar donde quiere Junts que todos se dejen ver para poder seguir protagonizando fotografías. Por allí, en los últimos años, han pasado los que han buscado el favor de Junts. Han ido creando un álbum de fotos que no es pequeño, porque en la casita de Carles Puigdemont se ha acordado: la ley de amnistía, el pacto de investidura de Pedro Sánchez o la cesión de competencias a Cataluña.

Santos Cerdán, Yolanda Díaz o Salvador Illa se han pasado por allí. Ahora podría ser el turno de Alberto Núñez Feijóo, porque el líder del Partido Popular sabe que, si quiere tener los votos de Junts, tendrá que hacerse una foto con Puigdemont en Waterloo, en Bruselas.

Y es que, Puigdemont es consciente de que, si hay moción de censura y cae el Gobierno de Pedro Sánchez, Junts puede perder con ello buena parte de su papel protagonista en el Congreso. Es más, un posible gobierno PP-VOX puede convertirlos en invisibles en Madrid; mientras que en Cataluña la ultraderecha de Aliança le supera ya en las encuestas.

Así, su oferta a Feijóo de viajar hasta Bruselas para negociar con Puigdemont parece casi una llamada de auxilio o un "que alguien nos haga caso". Y esta ha sido la respuesta del líder del PP: "Vamos a hablar de cosas serias".

Cuando el PP reniega de Junts

La realidad es que durante años el Partido Popular ha renegado de Junts y del que bautizaron como "el prófugo de la justicia". Se han negado por adelantado a pactar con ellos, incluso lo han hecho antes de las últimas generales. "Yo no voy a pactar con los independentistas. No tenemos trampa ni cartón", aseguraba Feijóo en junio de 2023. Dijeron eso, aunque luego supimos que sí se dieron contactos, en secreto, entre los de Puigdemont y los de Feijóo.

Tras las elecciones generales, PSOE y Junts se reunieron en Bruselas para pactar la investidura. Fue entonces cuando los populares llegaron a exigir el cese de ministros o el de la vicepresidenta Yolanda Díaz por haberse reunido con Carles Puigdemont.

Sus críticas se elevaron en el tono al conocer el contenido del acuerdo firmado entre los socialistas y los independentistas. Incluía términos como "indultos" y "amnistía". Elementos que atacaron, aunque, de nuevo, con el tiempo reconocieron que ellos también lo pusieron sobre la mesa en sus intentos de negociar con los de Pugidemont. Por eso, ya conocen aquello de recoger cuerda. "Es Sánchez quien acepta fotografiarse con una persona a la que debería detener", dijo en diciembre de 2024.

Cuando al PP le interesa Junts

Con esta ya son cuatro las veces que el Partido Popular ha tenido que recoger cuerda a cambio de los votos que Junts nunca le ha prestado.

Nunca han conseguido sumar sus votos porque siempre se niegan a cumplir sus exigencias. "El señor Puigdemont sabe perfectamente que no voy a negociar con él. No voy a ir a Waterloo ni a ningún sitio a negociar con él", ha sentenciado Feijóo, aunque sin Junts no podrá presentar una moción de censura próspera contra Sánchez.

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