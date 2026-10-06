Feijóo, tras sentencia del Constitucional sobre Puigdemont: "Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo asiste al acto de imposición de las medallas de Oro de la Cámara Alta.

Los detalles El presidente del PP espera que esta decisión judicial pase factura a Sánchez el 29N e insiste en que "es imposible convertir una mentira en verdad".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la amnistía y el posible regreso de Carles Puigdemont, calificándolo como "otro engaño más de Sánchez". Feijóo espera que esto tenga repercusiones en las elecciones del 29 de noviembre. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación, Feijóo ha afirmado que "vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas". Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha señalado que el regreso de Puigdemont cierra la "transacción" de Sánchez, quien habría intercambiado una "investidura" por la "amnistía". Además, el magistrado Pablo Llarena ha levantado la orden de detención de Puigdemont, permitiendo su regreso a España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este martes que la amnistía y el posible regreso a España del expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, es "otro engaño más de Sánchez", añadiendo que espera que le pasen factura en las urnas el próximo 29 de noviembre.

"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas", ha afirmado Feijóo en X después de que el Tribunal Constitucional haya declarado amnistiado el delito de malversación y con ello haya abierto la puerta al regreso inmediato del líder de Junts.

El líder del PP ha señalado que el PP respetó el criterio del Tribunal Supremo cuando dictó sentencia condenatoria sobre el procés y que también ahora respeta esta decisión, pero que "nada puede borrar" que la amnistía es "otro engaño más de Sánchez".

"Es imposible convertir una mentira en verdad, ni una inmoralidad en algo justo", ha añadido el candidato del PP a las elecciones generales.

También ha valorado este tema la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien en una rueda de prensa ha dicho que el posible regreso a España de Puigdemont cierra la "transacción" de Sánchez, quien "cambió" una "investidura" por la "amnistía" al político independentista.

En una rueda de prensa en la Cámara baja, Muñoz ha dicho que no deja de ser "curioso" que, el mismo día que el BOE decreta el fin de la legislatura, el Constitucional declara amnistiado el delito de malversación. "Es el fin de la transacción, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía", ha subrayado.

A su juicio, para eso ha servido este mandato de Sánchez, para eso -ha dicho- y para que se conozca "toda su corrupción" y que las clases medias "tengan peor vida que cuando él llegó".

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha dejado este martes sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención de Puigdemont, que ya puede regresar a España tras nueve años huido de la Justicia, después de que el Constitucional haya dejado sin efecto las órdenes que pesaban contra él.

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