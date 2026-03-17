Feijóo, sobre las palabras de Felipe VI reconociendo "abusos" en la conquista de América: "Hacer ahora un examen del siglo XV es un disparate"

¿Qué ha dicho? El líder del PP pide "contextualizar en todo" las palabras del rey y destaca que la llegada de España a América "ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a las declaraciones del rey Felipe VI sobre los "abusos y controversias" en la conquista de América, pidiendo que se contextualicen sus palabras y expresando orgullo por el legado español. Feijóo considera un error juzgar eventos del siglo XV con criterios del siglo XXI, destacando que la llegada de España a América creó una comunidad lingüística y cultural excepcional. Además, subraya que la conversación del rey no fue una declaración oficial. Feijóo defiende que las acciones españolas durante la conquista fueron superiores a las de otros imperios de la época.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado acerca de las palabras del rey Felipe VI admitiendo que hubo "muchos abusos y controversias" en la conquista de América. Feijóo pide "contextualizar en todo" las palabras del monarca y se muestra "orgulloso del legado español".

Eso sí, considera que es "un disparate" hacer "un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV". "Yo creo que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional", defiende Feijóo.

Felipe VI destacó en una conversación con el embajador de México en España, Quirino Ordan Coppel, que en la conquista de América hubo "mucho abuso" a pesar del "afán de protección" de la reina Isabel. La conversación tuvo lugar durante la visita al Museo Arqueológico de Madrid, unas imágenes distribuidas por la Zarzuela.

Feijóo comenta que se trata " de una conversación y no de una declaración" de Felipe VI o de un "discurso institucional". Feijóo celebra que la llegada de España conllevase "las Leyes de Indias, Fray Bartolomé de las Casas, todos los derechos humanos, las universidades que construimos y que iniciamos, los hospitales y los derechos de pueblos indígenas de la época que dieron los Reyes Católicos, muy superiores a los que tenían en su territorio".

El presidente de los 'populares' cree que "cualquier actuación española durante la conquista" de América saldría bien parada con respecto a "cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época".

Vox afirma que la conquista de América fue "la mayor obra civilizadora" de la historia

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este martes que la conquista de América por parte de España fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia. En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán ha asegurado que esta "empresa española", llevada a cabo por "la corona española", se hizo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos" de la corona.

Algo que, según ha añadido, "se reflejó" en el Codicilo de la reina Isabel la Católica, el documento que establecía las bases para el trato digno de los pueblos indígenas en América y ordenaba la evangelización.

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