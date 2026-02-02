Bronca entre Rufián y un Feijóo que mezcla Adamuz, ETA y la DANA: "Encubrió a un homicida durante un año y quiere ser presidente"

Entre líneas Feijóo, que ha esquivado las preguntas en la comisión de la DANA, ha encontrado en el portavoz de ERC un duro rival que le ha puesto sobre las mesa las "mentiras" e inexactitudes que esgrimen en el PP sobre la gestión de Mazón.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha dado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a probar de su propia medicina. En una comparecencia en la comisión de la DANA, en la que el 'popular' ha desviado una y otra vez las preguntas que le hacían los diputados, cargando contra el Gobierno central y los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y hasta sacando a colación a la extinta banda terrorista ETA, Rufián ha comparado la gestión de la tragedia ferroviaria de Adamuz con la del Govern de Mazón en la DANA.

"¿Por qué Óscar Puente tiene que dimitir? Que no digo que no, pero ¿tiene que dimitir después de 17 entrevistas, cuatro ruedas de prensa, dos plenos monográficos por la soldadura de una subcontrata de Adif? No digo que no. ¿Tiene que dimitir al cuarto día? Es usted lo que dijo. Al cuarto día pido su dimisión", le ha afeado Rufián a un Feijóo que ahora sí pedía a la presidenta de la comisión que las preguntas se centraran en la DANA. "En cambio encubrió a Mazón durante un año. Me parece miserable comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicaciones, y el otro que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado un restaurante. No estaba dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de la gente que murió aquel día de forma absurda. La historia les juzgará. ¿Ustedes son el partido que aspira a gobernar este país?", ha inquirido.

"Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Y usted lo está comparando con un descarrilamiento, seguramente fruto de que una subcontrata no ha hecho bien su trabajo. Pero el ministro de turno está dando explicaciones 24/7", ha seguido acusando Rufián.

Un discurso en el que Feijóo no ha sido capaz de decir ni una palabra. "Quizá tenga que dimitir (en referencia a Óscar Puente), pero al otro (Carlos Mazón) nos hemos tenido que poner muy duros y sobre todo, la gente le ha tenido que poner la cara muy roja a usted para obligarle a dimitir", ha recordado Rufián el dolor de las víctimas.

"Y aún a día de hoy, para vergüenza de cualquier persona decente, está cobrando un sueldo en el Parlamento valenciano. Así que por favor, le pido que le eche un poquito más de dignidad a su cargo porque aspira a gobernar este país", ha terminado el portavoz de ERC.

Duras palabras que respondían a una acusación previa de Feijóo a Rufián. "Si yo tuviese responsabilidades de Gobierno, usted ya me habría llamado asesino y habría traído un trozo de carril al Congreso", le decía Feijóo acusándole de hacer demagogia.

Aunque después se ha evidenciado, que ese Feijóo que llegaba a la comisión asegurando que respondería a los grupos "por respeto institucional", finalmente ha querido hablar de todo menos de la tragedia de la DANA. Una imagen, la que se ha trasladado, de una comisión de investigación en el Congreso totalmente enturbiada.

