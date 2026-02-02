Ahora

Caso Leire Díez

Antonio Hernando confirma una reunión con Leire Díez en la que se le ofreció información de la policía patriótica contra Sánchez

Los detalles En su declaración como testigo en la instrucción del caso Leire Díez, Hernando ha afirmado que fue convocado a esa reunión en 2024 por la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía Santos Cerdán.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España).
Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha reconocido este lunes que se reunió con la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, en abril de 2024. En su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Hernando ha explicado que Díez le ofreció en esa reunión información de las investigaciones que la 'policía patriótica' llevaba a cabo sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar.

Hernando, al igual que Santos Cerdán, estaba citado como testigo en la causa en la que está imputada Leire Díez por dirigir, presuntamente, un plan delictivo para desacreditar a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para así tirar por tierras las averiguaciones que estos habrían hecho en el entorno del Gobierno.

Según detallan fuentes presentes en la declaración a laSexta, Antonio Hernando ha afirmado que fue convocado a esa reunión en 2024 por la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía Santos Cerdán. No obstante, ha afirmado no recordar quién fue la persona concreta que le pidió que asistiera.

Dicho encuentro, según ha relatado el secretario de Estado de Telecomunicaciones, se celebró en la sala de reuniones adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. Además, ha puntualizado que, cuando llegó, la reunión ya estaba constituida.

A esa reunión, según el testimonio de Antonio Hernando, asistieron Santos Cerdán; su número dos, Juanfran Serrano; el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín; Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, investigado también este último en esta causa.

