Ahora

comisión del Congreso sobre la DANA

Rufián, harto de que Feijóo mezcle Adamuz y la DANA: "Ayuso, que manda más que usted, llamó 'plataforma de frustrados' a las víctimas de residencias"

Los detallesDurante la comparecencia de Feijóo en la Comisión de Investigación sobre la DANA, Rufián ha puesto el foco en las víctimas y ha lanzado una acusación directa: "¿Cree que el PP las respeta? Para que no me haga trampa: no".

El diputado de ERC durante la comparecencia del presidente del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este lunes una comparecencia marcada por la tensión en la Comisión de Investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados. El tono subió especialmente durante el cara a cara con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha abierto fuego acusando al líder popular de faltar reiteradamente a la verdad. "El compareciente ha mentido muchas veces, pero hay cinco o seis mentiras flagrantes que me gustaría destacar", ha arrancado, antes de que Feijóo lo tachara de "colaborador necesario del Gobierno".

Uno de los ejes del enfrentamiento fue la relación del Partido Popular con las víctimas. Rufián ha sido directo: "¿Usted cree que el PP respeta a las víctimas?". Feijóo se ha defendido apelando a los encuentros mantenidos en su despacho. "Yo me he reunido con las víctimas que han querido venir, con dos asociaciones de víctimas. La otra no quiso venir", ha respondido.

El portavoz de ERC no ha dado por buena la explicación. Ha aclarado que se trataba de dos plataformas y ha matizado su alcance. "En la primera, su presidente de la junta dimitió por lo que sea. Y la segunda es SOS Desaparecidos, que con todo el respeto, nada tiene que ver con la DANA". No satisfecho con la explicación, Rufián volvió a la carga y cerró con una afirmación tajante: "¿Cree que el PP respeta a las víctimas? Ya se lo digo yo para que no me haga trampa: no".

Feijóo esbozó entonces una risa irónica y devolvió la pregunta: "¿A qué víctimas se refiere usted? ¿A las de Córdoba?".

Rufián ha respondido concretando el señalamiento y ha ampliado el foco político. "Por ejemplo, a los familiares de las residencias de Madrid", dijo, en referencia a la gestión de la pandemia en la Comunidad. "A los que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que manda más que usted, llegó a llamar 'plataformas de frustrados'. A esas víctimas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo en la comisión de la DANA, en directo | Feijóo embarra la comisión de la DANA mezclándola con ETA y Adamuz: "No tengo ninguna autoridad sobre las decisiones de Mazón"
  2. La concejala del PP que insultó a Sánchez justifica que fue un acto "espontáneo" y evita disculparse directamente con el presidente
  3. Urdangarin, la cara y la cruz del exyerno real que se dejó llevar por la ambición : "Me contagié de deseos que nunca había tenido"
  4. Retrasos de más de una hora en tren, trayectos en bus y mucha paciencia en otro lunes sin normalidad en Rodalies
  5. Identificados los dos agentes que asesinaron a Alex Pretti en Minneapolis
  6. El correo de Sarah Ferguson a Epstein en el que le pide matrimonio: "Estoy a tu servicio, cásate conmigo"