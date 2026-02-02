El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"

Los detalles Espectáculo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Feijóo ha sido llamado al orden en varias ocasiones por contestar a los diputados desviando el tema de las preguntas.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado asumir responsabilidades, centrándose en acusaciones al Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Júcar, e incluso mencionando a ETA. Durante un intercambio con Oskar Matute de EH Bildu, la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, intervino para insistir en que Feijóo se ciñera al tema. A pesar de las advertencias, Feijóo continuó desviándose, provocando un tenso intercambio con Matute, a quien acusó de respaldar a una organización terrorista, lo que llevó a Martínez a reiterar el enfoque en las víctimas de la DANA.

Ninguna responsabilidad en sus mensajes a Carlos Mazón, acusaciones al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar y hasta menciones a ETA. Es la estrategia que está siguiendo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA.

Y ha sido precisamente con el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, dónde la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, ha marcado una línea roja. "Cuando usted me dice si yo amparó a un presidente de una comunidad autónoma, la misma persona que ampara al señor Otegui, comprenderá usted que se me ponen los pelos como escarpias", respondía Feijóo desviándose de la tragedia de la DANA.

Un camino que la presidenta cortaba de raíz. "Al orden por primera vez, señor Feijóo, entiendo que las respuestas son flexibles, que somos laxos. Pero le he insistido varias veces en que usted tiene que contestar a las preguntas del señor Matute", insistía Martínez.

"Conteste a lo que se le pregunta y si no, no conteste, pero no se desvíe continuamente del tema", ha añadido. Un punto en el que Feijóo ha pedido respeto para él. Pero el rifirrafe no ha terminado ahí, más adelante el 'popular' ha intentado justificar que hable de muertos y de delitos de la banda armada en la comisión de la DANA.

"¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país?", decía Feijóo a Matute, a lo que el diputado de Bildu contestaba: "Ya salió el comodín de ETA".

El líder del PP ha ido más allá contestando al diputado que "escucharle hablar a usted de mentiras, escucharle a usted hablar de verdades es un insulto. Después de los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista que respaldan, es un insulto".

"Señor Feijóo está hablando de muertos de la DANA y vamos a hablar de muertos de la DANA", le ha reiterado la presidenta.

