Feijóo se dirige a Vox y le pide "no fallar" en las negociaciones mientras mantiene la discreción sobre Extremadura

Entre líneas El líder popular evita decir si confía en que se llegue a un acuerdo en Extremadura y desde Génova piden a Guardiola "menos ruido".

Las negociaciones entre el PP y Vox están estancadas, con Vox expresando su descontento por la falta de progreso. Feijóo, líder del PP, ha mantenido un perfil bajo sobre el futuro en Extremadura, aunque ha instado a Vox a pactar. Durante un acto en Castilla y León, Feijóo subrayó la importancia de no fallar en las negociaciones, haciendo referencia a la voluntad popular en Extremadura y Aragón. Sin embargo, las conversaciones están marcadas por la desconfianza mutua. Vox ha criticado la inconsistencia de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, mientras que el PP busca centrarse en la gestión y reducir el ruido político.

Las negociaciones entre el PP y Vox siguen atascadas. Los de Abascal aseguran que no avanzan como les gustaría y, aunque Feijóo se ha dirigido este martes directamente a ellos, ha optado por mantener un perfil bajo sobre el futuro en Extremadura. El dirigente popular ha evitado contestar a la pregunta de laSexta sobre si confía en que se llegue a un acuerdo en esa comunidad autónoma.

Durante la presentación de Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Feijóo les ha dicho a los de Abascal que no pueden fallar, que hay que pactar. Unas declaraciones que muestran que ya no son solo gestos los que dedican desde Génova a Bambú, con los que negocian la gobernabilidad de barones 'populares' en Extremadura y Aragón.

"El pueblo español está empujando, está haciendo su parte para el cambio", ha clamado este martes, entendiendo que en Extremadura y Aragón los ciudadanos se pronunciaron. Por eso, ahora "no podemos permitir que fallen los partidos", ha sostenido en clara referencia a su propia formación y a la de Abascal. De hecho, se incluye asegurando que no se resigna "a la decadencia".

El PP y Vox no se fían

Ha sido un mensaje escueto a los de Abascal en el que ha llamado al acuerdo, aunque a la salida del acto ha mantenido silencio sobre si cree que lograrán pactar en Extremadura. Al popular le toca mantener la discreción para desatascar las conversaciones, que se producen entre recelos de ambos partidos.

El líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha lamentado que "cuando venían maldadas utilizaron una excusa y se fueron". Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reprochado que "la señora Guardiola no es de fiar".

"Las palabras se las puede llevar el viento", ha esgrimido en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'. No obstante, no es la primera vez que Vox señala la inconsistencia de Guardiola en sus opiniones: "Un día dice una cosa, otro día dice otra. Da esos bandazos", ha asegurado la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán.

Se refiere con ello al último giro de Guardiola, que el lunes afirmó que defiende "el feminismo que defiende Vox". Unas palabras que generaron polémica incluso dentro de su partido. Por ejemplo, el líder del PP gallego, Alfonso Rueda, se distanció asegurando que tiene "bastantes diferencias con los planteamientos de Vox".

Lo que ha dado artillería política a Vox, que ya reclama a Feijóo que "ponga orden en su casa".

Génova ha recriminado a Guardiola el ruido, mientras que Mañueco ha pedido "menos ruido y más resultados". El eslógan elegido para su campaña ha sido justamente esa idea: "Menos ruido y más gestión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.