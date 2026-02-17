"La mejor manera de conmemorarla es cumplirla": el rey celebra la Constitución más longeva de España en el Congreso sin los partidos nacionalistas ni independentistas

¿Por qué es importante? Felipe VI ha hecho este martes un llamamiento a imaginar "cómo seríamos los españoles si no hubiéramos optado por ese camino" y cómo sería España sin ese camino que abrió la Carta Magna.

"La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla". Así se ha pronunciado el rey en el acto que se ha celebrado en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte esta semana en la más longeva de la historia de España. Unas palabras que han sido recibidas con una larguísimo aplauso mientras Felipe VI ha agradecido a los que hicieron posible la Constitución.

El rey ha hecho este martes un llamamiento a imaginar "cómo seríamos los españoles si no hubiéramos optado por ese camino" y cómo sería España sin ese camino que abrió la Carta Magna. "¿Cómo viviríamos? ¿Podríamos expresarnos con la misma libertad? ¿Tendríamos el mismo acceso a los servicios públicos? ¿Formaríamos parte del proyecto europeo?", ha planteado.

Frente a los que discuten su origen democrático, Felipe VI ha recordado que se votó: "Lo que hoy celebramos es su legitimidad de origen, la voluntad del pueblo español libremente expresada".

Una reivindicación que ha compartido Felipe González sobre la Constitución española más longeva. "Es la única pactada, la única que no es de la mitad de España contra la otra mitad, tiene algunos méritos, aunque ahora no lo reconozcan", ha dicho el expresidente español.

A la celebración no ha asistido el rey emérito, pero los periodistas han preguntado por su salud y, según ha respondido el expresidente José María Aznar, "está muy bien". Tampoco han estado los partidos nacionalistas e independentistas y también ha faltado Compromís, así como los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Vox sí ha estado presente en el hemiciclo porque, según ya habían dicho, no van a dejar de asistir a una sesión que está dentro de su lugar de trabajo, pero afirmaron que no iban a participar en todo lo que ocurra fuera del mismo porque "no comparten espacio con el Gobierno corrupto". Sin embargo, el líder de la formación, Santiago Abascal, no ha acudido al encontrarse en Roma participando en un encuentro organizado por Patriotas por Europa, un plantón al rey que se suma a la lista.

Al acto institucional sí han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el del Senado, Pedro Rollán; los presidentes de los tribunales Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y Supremo, Isabel Perelló, además de los expresidentes del ejecutivo Felipe González y José María Aznar, y varios de los que fueron diputados constituyentes y el 'padre' de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, entre otros.

