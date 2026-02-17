El vídeo del interior del trastero de Manlleu en el que murieron cinco jóvenes: así quedó tras el incendio

El contexto En el trastero han fallecido cinco jóvenes de entre 14 y 18 personas por causas que todavía se investigan. Otras cinco personas han resultado heridas de carácter leve.

Manlleu, en Barcelona, sigue conmocionado tras el incendio en un trastero de un bloque de viviendas que causó la muerte de cinco jóvenes de entre 14 y 18 años. Las causas del incendio están siendo investigadas por los Mossos d'Esquadra, quienes han descartado la explosión de una bombona de gas como origen. El trastero, ubicado en la calle Montseny, era frecuentado por jóvenes locales, algo desconocido para el Ayuntamiento. Dos jóvenes lograron escapar con heridas leves. El Sistema de Emergencias Médicas atendió a cinco heridos leves y cuatro policías locales resultaron afectados por inhalación de humo. El incendio, reportado a las 21:10 horas, fue extinguido a las 21:41, momento en el que se descubrieron las víctimas.

Manlleu (Barcelona) sigue en shock tras el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en el que han fallecido cinco jóvenes de entre 14 y 18 años. Las causas del incendio todavía se investigan por parte de los Mossos d'Esquadra, que descartan la explosión de una bombona del gas de la risa como hipótesis del incendio.

La 'Cadena SER' ha publicado imágenes del interior del edificio en el que se ha producido el incendio, accediendo al trastero, en el que se acumulan muebles viejos, juguetes y diversos objetos.

Los vecinos del inmueble han explicado que la puerta de entrada al edificio siempre estaba abierta y que jóvenes de la localidad subían al trastero de la azotea para pasar el "rato", negando haber escuchado ninguna explosión en la noche de este lunes.

El edificio está situado en la calle Montseny de Manlleu, que contaba con unos trasteros que eran utilizados como lugar de encuentro y de reunión por jóvenes de esta localidad, algo que no conocía el Ayuntamiento, como ha reconocido el alcalde del municipio, Arnau Rovira. "No, no, por descontado que no, si hubiésemos tenido constancia, podríamos haber tomado medidas", ha admitido ante los medios.

Estas mismas fuentes han detallado que otras dos jóvenes de Torelló (Barcelona), que se encontraban también en el trastero cuando se declaró el incendio, pudieron escapar de las llamas, aunque resultaron heridas leves.

Además de las cinco víctimas mortales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que movilizó a 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, atendió a otras cinco personas heridas leves, cuatro de las cuales fueron dadas de alta in situ, mientras que la otra rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

El alcalde ha informado de que en el incendio resultaron también heridos cuatro agentes de la Policía Local de Manlleu por inhalación de humo, ya que este cuerpo fue el primer servicio de emergencias en llegar al lugar del siniestro.

La cronología de los hechos

Las amigas de los fallecidos han indicado, asimismo, que equipos de psicólogos han acudido al instituto para prestar ayuda a los alumnos, aunque finalmente se han suspendido las clases y han abandonado el centro escolar.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10 horas de este lunes después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera. Los bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21:41 horas y fue en ese momento cuando se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria que acabó falleciendo. Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de víctimas y, en el trastero, encontraron cuatro cuerpos más.

