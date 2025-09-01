Feijóo y Ayuso doblan su apuesta en busca del voto ultra a Vox y endurecen su discurso sobre migración

Los detalles El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra el Gobierno sobre la entrada de migrantes y ha insistido en vincular su llegada con un supuesto aumento de la inseguridad y la delincuencia.

El curso político arrancaeste lunes y, con él, la batalla ideológica en la derecha. Partido Popular y Vox vuelven este mes de septiembre a la lucha por el electorado conservador y lo hacen igual que antes del verano: utilizando la migración como arma política.

El PP quiere captar a los votantes más radicales y ha endurecido su discurso en los últimos meses. Este fin de semana, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar duramente contra el Gobierno y ha insistido en vincular migración y delincuencia. "Lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia", ha asegurado el líder de los 'populares'.

Porque Feijóo, igual que Abascal, apuesta por hacer uso de una falsa sensación de inseguridad que los datos desmienten para pedir que se restrinja la entrada de extranjeros: "Seguimos viendo cómo la inmigración irregular se desborda en España. No se controla la inmigración irregular y no hay la seguridad en las calles que debiera".

Pero Feijóo no es el único mandatario del PP que está tratando de utilizar la migración. También lo ha hecho en las últimas horas la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes que menos había utilizado hasta ahora la cuestión migratoria para criticar a Moncloa y que más abierta se había mostrado a la llegada de migrantes.

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada", ha afirmado Ayuso en una publicación a través de la red social X.

Vox culpa al PP por la "estafa" migratoria

El discurso de Génova, por mucho que se parezca al de Vox, no ha sido bien recibido en la formación ultraderechista. El líder del partido, Santiago Abascal, asegura que estas palabras hostiles del PP en materia migratoria son "la estafa perfeccionada".

"No olvidamos que la señora Ayuso ha utilizado el asunto de la inmigración y las posiciones de Vox para colocar a Vox como un partido xenófobo. El discurso de Ayuso ha sido la estafa perfeccionada", ha sostenido este lunes el líder del partido ultra.

Mientras tanto, los migrantes, que están en el centro de la diana de la derecha, pide que se tomen medidas para evitar que los más vulnerables sean utilizados como arma política. "Pedimos que el Gobierno ponga en marcha los marcos legislativos que tiene frente a estos discursos. Partidos que, con la excusa de la libertad de expresión, están dirigiendo odio hacia colectivos vulnerabilizados", defiende Sarahi Boleko, portavoz de SOS Racismo.