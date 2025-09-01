Ferreras, ante el nuevo y crispado curso político: "Nuestra apuesta no va a ser polarizar, nuestra apuesta va a ser hacer periodismo aunque incomode a unos y a otros"

Este 1 de septiembre arranca el curso político y laSexta, fiel a su compromiso, reivindica un periodismo objetivo y de análisis. "Lo vamos a contar y analizar, aunque incomode a unos y a otros", ha sentenciado Ferreras ante las incógnitas políticas, económicas, sociales y judiciales.

Arranca un nuevo y crispado curso político con un clima de tensión permanente entre el Gobierno y el PP en el que laSexta continuará siendo un referente informativo. "Nuestra apuesta no va a ser radicalizar ni polarizar, nuestra apuesta va a ser hacer periodismo aunque se incomode", ha comenzado Antonio García Ferreras en Al Rojo vivo.

"Lo que queda de legislatura y cuánto queda de legislatura se juega estos próximos meses. Comienza hoy 1 de septiembre un tiempo político decisivo porque varias incógnitas estratégicas están hoy sin resolver", ha señalado Ferreras.

Incógnitas políticas, económicas, sociales y judiciales. "No sabemos si va a haber o no Presupuestos, no sabemos qué va a pasar con los escándalos de corrupción que golpean a PSOE y a PP. Y mientras, la extrema derecha de Abascal, de Vox, se frota las manos", ha expuesto el director de Al Rojo Vivo.

