Sí, pero... Más del 50% de los encuestados (51,7%) no cree que el derecho al aborto esté en peligro pese al debate político al respecto.

Barómetro laSexta | El 56,1% de los encuestados no está de acuerdo con Ayuso y su rechazo a crear un registro de objetores al aborto
En las últimas semanas, el aborto ha aparecido en el debate político. Primero, con el ya conocido "pues váyanse a otro lado a abortar" de Isabel Díaz Ayuso y, posteriormente, con la respuesta de Pedro Sánchez.

Pero, al mismo tiempo, también lo ha hecho el debate social. Por eso, el barómetro de laSexta, con datos del Instituto Invymark, ha preguntado a la población española si el derecho de al aborto está verdaderamente en peligro en nuestro país.

Según los resultados, más del 50% de la gente (51,7%) no cree que el derecho al aborto esté en peligro. Un resultado que casa, sobre todo, con la opinión de los votantes del Partido Popular y Vox, ambos con un 68%. Eso sí, desde los votantes del PSOE sí ven un riesgo el 66,6% y más todavía los de Sumar (74,6%).

Los encuestados tampoco ven necesario blindar el derecho en la Constitución. Un 53,2% opina así, en su mayoría votantes de las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En cambio, los votantes de izquierdas se sitúan en el polo opuesto.

Precisamente blindar el derecho al aborto es la intención que tiene el Gobierno, como desvelaba esta semana la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría. De hecho, un 56,8% de los encuestados no ve necesario hacer un referéndum al respecto, mientras que el 43,2%, en su mayoría votantes de derechas, sí lo consideran útil.

Por último, un 56,1% de los encuestados no está de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, ve necesario que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con la reforma de 2023 y cree un registro de objetores sanitarios al aborto.

Un registro confidencial y que solo tiene el objetivo de garantizar que todas las mujeres puedan abortar de manera libre y segura en la sanidad pública de nuestro país.

