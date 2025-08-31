Abascal, a Sánchez: "Meterte en la cárcel es lo único más urgente que hundir a los barcos de la invasión islamista"

El contexto El líder de Vox ha cargado contra el presidente del Gobierno, después de que el socialista expresase su "apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el socialista expresase su "apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar". "Es normal que como jefe de la mafia socialista tengas también intereses en las mafias del tráfico de seres humanos", ha expresado Abascal en su cuenta de la red social X, donde ha añadido: "Meterte en la cárcel es lo único más urgente que hundir a los barcos de la invasión islamista".

Precisamente, el mensaje de Sánchez al que ahora ha respondido Abascal, en el que el líder del Ejecutivo también expresó que "defender España es defender la vida", llegó después de los ataques del presidente de Vox al barco de la ONG el pasado miércoles, cuando dijo que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo".

Este mensaje fue publicado por Santiago Abascal el día en el que uno de lo buques de Open Arms, que lleva una década salvando vidas, llegase a Tenerife. Tras estas palabras, fueron varios los dirigentes políticos que salieron en defensa de la labor de la ONG, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien declaró que "la inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente son posiciones políticas ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia".

También la propia ONG respondió a las palabras xenófobas de Abascal. En una publicación en su Instagram, Open Arms expresó que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Aquí estamos. Y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", manifestó la ONG, tras lo que destacó que sus barcos "han salvado la vida a más de 70.000 personas".

"Acusarnos de 'negreros' es un insulto a la verdad y una indecencia. Somos una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. Nuestros barcos son fuertes, pero nuestro espíritu es insumergible. Aunque todos nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación", destacaron, a lo que añadieron: "Cuando la ultraderecha pierde credibilidad, recurre siempre a una desesperada estrategia, que es hacer ruido".