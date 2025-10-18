Ahora

Acto en Soria

Feijóo anuncia un plan integral de autónomos con dardo al PSOE incluido: "Ese dinero no puede ir a pagar prostitutas"

¿Qué ha dicho? El líder de los 'populares' ha cargado contra el Gobierno y le ha pedido que deje de tratar a la gente trabajadora "como un cajero automático o como a delincuentes".

Alberto Núñez Feijóo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha anunciado un Plan Integral de Autónomos en un acto en Soria, en el que ha estado acompañado además de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y de Benito Serrano, presidente provincial de los 'populares'. Además de dicho compromiso, el líder de la oposición ha lanzado un dardo al PSOE. "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas".

Así lo ha dicho en el acto que ha mantenido con autónomos y empresarios, en el que ha expresado que entiende "la rabia de quien paga para que otro se lo lleve". Algo que, afirma, considera un "atropello".

En ese sentido, ha explicado que el PP lleva meses trabajando en un plan integral para los autónomos que en la actualidad están "perfeccionando" y que implementarán si llegan al Gobierno.

Ese plan se une al que los 'populares' ya han presentado en el Senado para, dice, que el resto de partidos decidan "si están con los autónomos o con los sablazos del Gobierno".

A un Gobierno al que ha pedido que "deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático o como delincuentes cuando logran prosperar". "Los delincuentes son los que viven a costa de los trabajadores, llevándose a sus casas el dinero público".

Dicho plan integral, ha explicado Feijóo, contempla bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional para un colectivo de más de tres millones de autónomos. "Bajar los impuestos no es una opción, es una obligación", ha incidido el 'popular', anunciado que va a eximir del pago del IVA a todos los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

Medida sobre la que el autónomo podrá decidir si rebaja el importe del IVA al cliente o bien si ese importe se lo queda manteniendo los gastos corrientes de su negocio.

Además, ha dicho que los autónomos no pueden pasar más tiempo gestionando papeleo que haciendo su trabajo, y por eso ha incluido en el plan una sola declaración de IVA al año en lugar de una trimestral.

Sobre el relevo generacional, ha recalcado que ampliarán la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión, de tal forma que pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la jubilación.

Su plan migratorio

Ha hablado también sobre el plan de inmigración del PP: "A España has de venir a trabajar, a cotizar, a aportar y a cumplir con las leyes con las que cumplimos todos los españoles. Si es así serás bienvenido, pero si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan y a incumplir las leyes te tienes que ir".

