Feijóo ataca a Sánchez con las mordidas del 2% de Cerdán y él pone el foco en Almería: "Mírese en el espejo antes de dar lecciones"

El contexto La sesión de control arrancaba marcada por el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el estallido del caso mascarillas en Almería. Y Sánchez y Feijóo no han dudado en lanzarse estos casos de corrupción a la cabeza.

La corrupción ha vuelto a ser un arma arrojadiza en el 'cara a cara' semanal de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Allí, el líder de la oposición ha atacado al presidente del Gobierno con las mordidas del 2% que presuntamente se embolsaba la trama liderada en Navarra por el que fuera el número tres, Santos Cerdán, y este ha respondido sacando a colación el estallido del caso mascarillas en Almería, donde ha sido detenido el presidente de la Diputación, del PP.

Así, un día después de que el Gobierno aprobara la senda de estabilidad, Feijóo ha utilizado su primera intervención en la sesión de control para cuestionar a Sánchez sobre cuánto tiempo cree que puede seguir sin Presupuestos Generales del Estado y ha aludido a los hallazgos del último informe de la UCO sobre Cerdán. "¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?", le ha lanzado.

"Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos", ha replicado Sánchez, que ha instado al dirigente 'popular' a que "mire Almería", después de que una operación antidroga destapara allí un pelotazo millonario con las mascarillas, que se saldaba este martes con la detención del 'popular' Javier Aureliano García, al que el PP andaluz ha suspendido de militancia.

Acto seguido, Sánchez ha sacado pecho por los buenos datos económicos, defendiendo que los Presupuestos prorrogados actualmente en vigor "le sientan bien a la economía y a la sociedad". Además, ha reivindicado que su Ejecutivo ha dado el primer paso para tener unos "aún mejores" al aprobar el techo de gasto. "Donde no hay techo de gasto es en Ferraz", le ha contestado Feijóo, que ha acusado al presidente de gobernar sin el parlamento, ocupar las instituciones y dictar sentencia para "protegerse en el poder".

"Cerdán se coló en el viaje del Gobierno a Marruecos para conseguir la obra en un puerto para la trama, la empresa de Koldo enchufó a la mujer de Santos Cerdán y le pagó 9.500 euros sin ir a trabajar. Oiga, como su hermano. Cerdán usaba Ferraz para reunirse con su socio Antxon, su exjefe de gabinete y hoy ministro se interesaba por las saunas de su suegro cuando era un poco menos sanchista y según Leire, el número dos de su gabinete en Moncloa también se reunía con las cloacas que extorsionaban a fiscales", ha enumerado.

"La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a La Moncloa", ha espetado el líder del PP, que ha reprochado a Sánchez que "su compañero de coche en las primarias", en alusión a Cerdán, "empezó a robar en Navarra y siguió en España" cuando él llegó al Gobierno. "Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla", ha sentenciado Feijóo, ovacionado por los suyos con un largo aplauso. "Haga lo que quiera con su partido, pero no va a convertir a España en una cloaca", ha concluido.

Y Sánchez, en respuesta, le ha espetado que no le dé lecciones cuando lleva un año apoyando a Carlos Mazón, ahora en funciones tras verse obligado a dimitir un año después de la DANA por su negligente gestión y sus mentiras. "Lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de qué, ¿de ejemplaridad? Mírese en el espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad", ha aseverado el líder socialista.

De paso, el presidente ha advertido a Feijóo de que existe "otro tipo de corrupción": la de "privatizar servicios públicos a costa de la clase media y trabajadora". Así, le ha instado a revertirla "no privatizando y haciendo negocio para sus amigos".

