Junts insiste en las "mentiras" e "incumplimientos" de Pedro Sánchez con Cataluña

¿Qué ha dicho? Míriam Nogueras le ha recordado a Pedro Sánchez que no suma los votos suficientes para aprobar los presupuestos generales a no ser que tenga un acuerdo con PP y Vox.

La tensión entre Junts y el Gobierno persiste tras anunciar su ruptura con el PSOE. Míriam Nogueras, en el Congreso, ha criticado las "mentiras" e "incumplimientos" de Pedro Sánchez con Cataluña, subrayando que los siete votos de su formación impiden medidas como el aumento de cuotas a autónomos. Durante una sesión de control, Nogueras acusó al Gobierno de no solucionar problemas de vivienda, sanidad y transporte en Cataluña, y cuestionó la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez defendió que la situación en Cataluña ha mejorado y destacó las políticas gubernamentales en favor de la convivencia y cohesión.

La tensión entre Junts y el Gobierno continúa después de que anunciasen su ruptura con el PSOE. En el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras ha vuelto a insistir en las "mentiras" e "incumplimientos" de Pedro Sánchez con Cataluña.

Un momento que ha aprovechado para reivindicar que los siete votos de su formación en el Congreso impiden que, entre otras cuestiones, se suban las cuotas a los autónomos o se dificulte el acceso a la vivienda.

En una pregunta parlamentaria de Nogueras a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz de Junts ha criticado al Ejecutivo por, según ha dicho, no dar soluciones al problema de la vivienda, a las necesidades de sanitarios o profesores, o al sistema de trenes de cercanías en Cataluña.

"Ustedes no cumplen con los catalanes y cada día están recaudando más dinero, pero cada día la gente vive peor", ha espetado, acusando al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no defender los intereses de los catalanes.

Además, la portavoz de Junts ha cuestionado la intención del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado y ha planteado que Sánchez está "en campaña y busca el titular vacío" porque "sabe que no tiene los votos" necesarios para aprobarlos. "¿O tienen un acuerdo con PP y Vox?", le ha preguntado al presidente del Ejecutivo. "En cualquier caso, mentiras e incumplimientos", ha subrayado la diputada del partido de Carles Puigdemont.

Por su lado, el jefe del Ejecutivo ha defendido que la situación en Cataluña "está mejor que hace dos años y mucho mejor que hace siete", cuando él llegó a la presidencia, y ha asegurado que esto también se debe a la aportación del grupo parlamentario de Junts.

Así, ha puesto en valor las políticas del Gobierno a favor de los trabajadores o en materia de vivienda así como la ley de amnistía que, según ha recordado, ya ha sido "validado por cuatro instituciones jurídicas": la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el informe del abogado general de la UE, la semana pasada. "Esto es lo que está haciendo este Gobierno por Cataluña, fomentar la convivencia y la cohesión", ha añadido.

