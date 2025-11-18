Pisos, viajes, comidas y sueldos sin trabajar: la tarjeta "discreta" que mantenía a Cerdán y su familia

Los datos Servinabar pagó pisos por más de 50.000 euros, vacaciones en Ibiza, Tenerife, Sevilla y Málaga, cenas y restaurantes por miles de euros, y sueldos mensuales de más de 3.000 euros a familiares que no trabajaban, todo mientras Cerdán negaba cualquier vínculo con la constructora.

Justo el día en que la UCO detuvo a Koldo, Santos Cerdán dejó de usar la tarjeta black de la constructora Servinabar. Una tarjeta que, según el informe que ya tiene el juez, le permitió a él y a su familia vivir como quisieran, sin poner un solo euro de su bolsillo. Servinabar, la empresa que Cerdán decía que "no era suya", aunque un contrato le daba el 45%, pagaba pisos, vacaciones, comidas, viajes… y hasta sueldos a familiares que no trabajaban. Él, por supuesto, lo negaba: "Completamente falso, no tengo ninguna sociedad ni nada", aseguraba a laSexta.

Nada, de nada, de nada. Pero la UCO deja claro que esa empresa recibía un 2% en comisiones de Acciona, y a Cerdán le dieron una tarjeta black para, literalmente, "gastar, gastar, gastar", tal como él y su entorno reconocen en conversaciones intervenidas. Tanto es así que hasta comentaban entre ellos lo descarado de los gastos: Karmele Atutxa escribía sobre Paqui, la mujer de Cerdán: "La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan". Y Antxon Alonso añadía: "Y encima no son nada discretos".

Todo a cargo de Servinabar

El informe detalla cómo funcionaba la cosa. Servinabar pagó el alquiler de dos pisos por más de 50.000 euros, incluyendo 8.000 para amueblar uno de ellos en Chamberí. Además, la familia de Cerdán tiraba de una tarjeta a nombre de Antxon Alonso que consumió 33.574 euros, entre restaurantes, compras y pequeños lujos.

Y las vacaciones tampoco las pagaban ellos. Ibiza en 2022 costó 1.795 euros, Tenerife en 2023 1.259 euros, y también hubo escapadas a Sevilla y Málaga, además de comidas en Milagro, su pueblo natal. En Madrid, 49 pagos en un restaurante a 170 metros de su casa sumaron 7.500 euros. Todo a cuenta de la constructora.

Familiares a sueldo… sin trabajar

Servinabar también se encargaba de pagar sueldos a familiares que no prestaban servicios reales. La esposa de Cerdán, su hermana y su cuñado cobraban todos los meses, con nóminas que superaban los 3.000 euros, sumando más de 84.000 euros. Y además, Servinabar sufragaba 1.600 euros al mes de un piso en Fuencarral, Madrid, donde Cerdán se reunía con el CEO de la constructora.

7 millones de euros a disposición de Cerdán

Todo esto se enmarca en un esquema más amplio: Acciona pagó 7 millones de euros a Servinabar, que luego canalizaba pisos, viajes, comidas y sueldos familiares para Cerdán y su entorno. El informe de la UCO lo deja claro: "gastar y gastar", sin ningún control ni discreción, mientras él negaba tener relación alguna con la empresa.

Así, Santos Cerdán y su familia pudieron mantener un tren de vida elevado durante años, con todo pagado por terceros, mientras él seguía asegurando que "no tenía nada que ver con la empresa" que movía millones a su favor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.