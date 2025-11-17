Ahora

Previsiones macro

Bruselas mejora la previsión de crecimiento para España hasta el 2,9% en 2025, a la cabeza de las grandes economías del euro

¿Por qué es importante? Con esta previsión, España crecería 14 veces más que Alemania y cuatro veces más que Francia. Su previsión de crecimiento es más del doble que la de la eurozona, que la UE sitúa en el 1,3%.

Sede de la Comisión Europea en Bruselas.Sede de la Comisión Europea en Bruselas.Vincent Isore - EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Si se cumplen las previsiones de Bruselas, España crecerá 14 veces más que Alemania y cuatro veces más que Francia este 2025. Es lo que se desprende de las previsiones económicas de otoño dadas a conocer este lunes por la Comisión Europea, que sitúan el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en el 2,9% este año, elevando así en tres décimas la previsión que ofreció en mayoy situando a nuestro país a la cabeza de las grandes economías del euro.

Y es que esta previsión de crecimiento es 14 veces superior a la que la Unión Europea pronostica para Alemania (0,2%) y casi tres veces la deFrancia (0,7%), además del doble de la zona euro, que Bruselas sitúa en el 1,3%. En cuanto a Italia, la Unión Europea prevé un crecimiento del 0,4% este año en el país transalpino.

De cara a los dos próximos años, según estos pronósticos, el crecimiento de la economía española se suavizaría hasta el 2,3% en 2026 -un cálculo que eleva también en tres décimas la previsión de mayo- y hasta el 2% en 2027. El crecimiento de la eurozona, de acuerdo con las previsiones, se situaría en el 1,2% el año que viene y en el 1,4% en 2027.

Por otra parte, la Comisión Europea pronostica que España acabará 2025 con una inflación del 2,6% y que el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajará al 2% en 2026, casi coincidiendo con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En el conjunto de la zona euro, el pronóstico es que la inflación cierre el año en el 2,1% y caiga hasta el 1,9% el año que viene.

En cuanto al desempleo, la previsión de la tasa de paro para España es que caiga del 10,4% este 2025 al 9,8% en 2026, por fin por debajo del doble dígito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. El PP tacha de "paripé" e "improvisación" su reunión con Hacienda para negociar el techo de gasto
  3. Almeida elogia el papel del rey Juan Carlos en la Transición frente a los que "hablan del 20N": "Nos trajo la democracia"
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"