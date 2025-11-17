Bruselas mejora la previsión de crecimiento para España hasta el 2,9% en 2025, a la cabeza de las grandes economías del euro

¿Por qué es importante? Con esta previsión, España crecería 14 veces más que Alemania y cuatro veces más que Francia. Su previsión de crecimiento es más del doble que la de la eurozona, que la UE sitúa en el 1,3%.

Según las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea, España liderará el crecimiento económico en 2025 entre las grandes economías de la eurozona, con un aumento del PIB del 2,9%. Este crecimiento es significativamente superior al de Alemania, que se espera crezca un 0,2%, y al de Francia, con un 0,7%. Para los años siguientes, se proyecta que la economía española se modere, alcanzando un crecimiento del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027. En cuanto a la inflación, se prevé que España cierre 2025 con un 2,6%, mientras que el desempleo disminuirá al 9,8% en 2026.

Si se cumplen las previsiones de Bruselas, España crecerá 14 veces más que Alemania y cuatro veces más que Francia este 2025. Es lo que se desprende de las previsiones económicas de otoño dadas a conocer este lunes por la Comisión Europea, que sitúan el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en el 2,9% este año, elevando así en tres décimas la previsión que ofreció en mayoy situando a nuestro país a la cabeza de las grandes economías del euro.

Y es que esta previsión de crecimiento es 14 veces superior a la que la Unión Europea pronostica para Alemania (0,2%) y casi tres veces la deFrancia (0,7%), además del doble de la zona euro, que Bruselas sitúa en el 1,3%. En cuanto a Italia, la Unión Europea prevé un crecimiento del 0,4% este año en el país transalpino.

De cara a los dos próximos años, según estos pronósticos, el crecimiento de la economía española se suavizaría hasta el 2,3% en 2026 -un cálculo que eleva también en tres décimas la previsión de mayo- y hasta el 2% en 2027. El crecimiento de la eurozona, de acuerdo con las previsiones, se situaría en el 1,2% el año que viene y en el 1,4% en 2027.

Por otra parte, la Comisión Europea pronostica que España acabará 2025 con una inflación del 2,6% y que el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajará al 2% en 2026, casi coincidiendo con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En el conjunto de la zona euro, el pronóstico es que la inflación cierre el año en el 2,1% y caiga hasta el 1,9% el año que viene.

En cuanto al desempleo, la previsión de la tasa de paro para España es que caiga del 10,4% este 2025 al 9,8% en 2026, por fin por debajo del doble dígito.

