La jueza de la DANA pide la grabación completa de las declaraciones de Mazón en las comisiones del Congreso y Les Corts

El contexto La decisión de la jueza llega tan solo un día después de que el president en funciones compareciese en la comisión del Congreso, donde ofreció la enésima versión sobre su ausencia la tarde de la tragedia.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha requerido las grabaciones completasde las comparecencias de Carlos Mazón en las comisiones de investigación en Les Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados.

Una decisión que la magistrada adopta a petición de la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, tan solo un día después de que el president en funciones declarase en la Cámara Baja del parlamento nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.