La ronda de reuniones del presidente del Gobierno con todos los presidentes autonómicos ha comenzado, pero hay una fecha que amenaza con ser especialmente difícil para el presidente del Gobierno: el 4 de octubre.

Tras esta primera ronda de contactos que ha arrancado hoy, el próximo viernes lo harán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el de Asturias, Adrián Barbón, así como la de Navarra, María Chivite.

Pero otros tres presidentes autonómicos tienen fecha para su cita con Sánchez, reuniones el día 4 de octubre que estarán marcadas por la financiación autonómica. Ese día Sánchez se reunirá con los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras y de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Y no solo eso. También se verá con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el socialista más crítico con Sánchez.

El presidente de la Comunitat Valenciana sigue la línea de los presidentes populares y ya ha avisado que "no vamos a tolerar ser menos que nadie ni un minuto más".

Demanda, como lo han hecho todos los dirigentes autonómicos populares, una negociación con todos los presidentes autonómicos presentes. Además, apunta a Cataluña y asegura que él "no necesito irme a ningún cuarto oscuro de los privilegios para exigir lo que le corresponde a la comunidad valenciana".

Otro de los citados ese día es García-Page, quien ha dejado claro que aprovecharía esta reunión para "persuadir" a Sánchez sobre el cupo catalán.

El presidente regional no ve "progresista" el sistema de financiación autonómica que plantea el PSOE para Cataluña, viéndolo "muy mal desde el punto de vista constitucional", pero todavía "peor desde las esencias de la izquierda", lo cual explica: "Parte de un error de concepto enorme y vamos cayendo en la trampa terminológica, de la base de pensar que hay 17 riquezas, de que cada comunidad autónoma es responsable de nuestra riqueza y optamos a la riqueza de un fondo común. La riqueza es nacional. La riqueza de Girona es tan mía como suya. El principio de ordinalidad no es progresista. Las comunidades autónomas no pagamos impuestos, los pagan las empresas y las personas. La ordinalidad es recibir lo que doy, desaparece el Estado".

García-Page considera que "nadie se atreve" a poner un nuevo modelo de financiación sobre la mesa, ya que cada comunidad autónoma tiene "intereses contrapuestos". "El modelo actual, que lleva 10 años de retraso, objetivamente, establece que Cataluña no está infra financiada. Si alguien puede reclamar que nos compensen somos nosotros. Romper el sistema común es inaceptable desde cualquier punto de vista", comenta.

El siguiente en la lista de reuniones es López Miras, quien se ha mostrado con ganas “después de casi seis años”.

“Si se traduce en el cese del maltrato y los perjuicios para Murcia, será un buen regalo de cumpleaños”, ha comentado el presidente de Murcia sobre la reunión con Sánchez que tendrá lugar el 4 de octubre, el mismo día que López Miras cumple años.