El día llegó. La ronda de contactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los dirigentes autonómicos arrancan este viernes en Moncloa. A pesar de que no existe orden del día de los encuentros programados, está claro que la presión migratoria, así como la financiación singular prevista para Cataluña en el acuerdo entre PSC y ERC para invesrtir a Salvador Illa como president de la Generalitat, serán los asuntos que previsiblemente protagonicen estas conversaciones. Eso sí, para el Gobierno el objetivo es fomentar el diálogo.

Es precisamente un posible nuevo modelo fiscal autonómico lo que más preocupa a la formación principal de la oposición, el Partido Popular (PP). Al conocerse los compromisos alcanzados con los republicanos catalanes, Génova lo tenía claro. Se trata de un "cupo catalán" que no gusta nada a sus barones.

De hecho, estos exigieron una Conferencia de Presidentes, pues consideran que si se ha de modificar la financiación autonómica debe enmarcarse en conversaciones multilaterales y no bilaterales como pretende -y va a llevar a cabo Sánchez-. Una firme defensora de este argumento ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien todavía amenaza con no acudir a la cita con el presidente del Ejecutivo si no se facilita un orden día: si se habla de financiación singular, la popular no va.

Sí que lo harán el resto de barones populares. Después de que el lehendakari del PNV, Imanol Pradales, inaugure estas reuniones, será el turno del primer popular. Precisamente, será el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mientras que a primera hora de la tarde, acudirá a Moncloa Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Después de cada uno de ellos, será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien de cuenta de lo abordado.