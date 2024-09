El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado sobre el nuevo sistema de financiación que PSC y ERC plantean introducir en Cataluña, su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía o el reciente Comité Federal del PSOE, el cual confiesa que "fue fuerte en términos dialécticos".

En una entrevista en 'Espejo Público', García-Page ha confesado no haber tenido ninguna llamada por parte de Ferraz que le instase a no presentar el recurso ante el Constitucional, mostrándose "convencido" de que la ley de amnistía es inconstitucional. "Me parece que es importante reclamar la política seria, digna y respetuosa. Me gusta cumplir, si perjudica a la Región y al sistema constitucional... No me gusta quedarme con los brazos cruzados", considera.

Para García-Page, "todo lo que rompe el sistema constitucional" da "amparo" a que las comunidades autónomas puedan recurrir, ya que les "afecta". "No tiene por qué afectar a una competencia. Es un trastoque del sistema constitucional", insiste el presidente autonómico.

Sobre las críticas de Feijóo hechas este lunes contra él, acusándole de "decir y no de hacer", García-Page considera que sus palabras son "muy injustas". "Le podría decir que nos hemos dejado pelos en la gatera para que Rajoy gobernase y no el PSOE con los independentistas. A ver si resulta de que tengo culpa de que el PP vendiera la piel del oso antes de cazarla, la liara tanto y pactara con tanto frenesí con Vox", opina, recordando el desenlace de las pasadas elecciones generales.

"Feijóo dice que no es presidente porque no quiere; pues que hubiera querido, se estaría ahorrando invitaciones al transfuguismo. No voy a entrar en eso, el PP se equivoca en esta dinámica. He echado mucho de menos ver a dirigentes del PP que criticara los acuerdos con Pujol, ver qué decían con la guerra de Irak o que ya estaba bien con tanto Bárcenas", afirma.

Preguntado por el Comité Federal, García-Page confiesa que cuando él entro, se dijo que saliesen las cámaras que estaban dentro de la sala. Él apuesta por "retransmitir" este tipo de encuentros, si bien reconoce que no le gusta "hablar de lo que pasa dentro" de una reunión así.

El sistema de financiación singular de Cataluña, "inaceptable"

El presidente regional no ve "progresista" el sistema de financiación autonómica que plantea el PSOE para Cataluña, viéndolo "muy mal desde el punto de vista constitucional", pero todavía "peor desde las esencias de la izquierda", lo cual explica: "Parte de un error de concepto enorme y vamos cayendo en la trampa terminológica, de la base de pensar que hay 17 riquezas, de que cada comunidad autónoma es responsable de nuestra riqueza y optamos a la riqueza de un fondo común. La riqueza es nacional. La riqueza de Girona es tan mía como suya. El principio de ordinalidad no es progresista. Las comunidades autónomas no pagamos impuestos, los pagan las empresas y las personas. La ordinalidad es recibir lo que doy, desaparece el Estado".

García-Page considera que "nadie se atreve" a poner un nuevo modelo de financiación sobre la mesa, ya que cada comunidad autónoma tiene "intereses contrapuestos". "El modelo actual, que lleva 10 años de retraso, objetivamente, establece que Cataluña no está infra financiada. Si alguien puede reclamar que nos compensen somos nosotros. Romper el sistema común es inaceptable desde cualquier punto de vista", comenta.

Por último, sobre las palabras de Pedro Sánchez instando a que haya "menos Lamborghini y más autobuses" no acabaron de convencer a García-Page, un ejemplo con el que no cree que se llegue "a ningún sitio". "Hay miles de autobuses y coches privados más que Lamborghinis. Tampoco voy a criticar a quien tenga dinero para comprárselo", opina.