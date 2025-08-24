Los interrogantes del caso de Matilde, la turista española de 72 años desaparecida en Indonesia hace casi dos meses

¿Qué se sabe? La gallega, afincada en Mallorca, fue vista por última vez el 2 de julio por los trabajadores del hotel de Lombok en el que se alojaba. Allí, en una zona de basuras, han encontrado sus efectos personales.

El caso de la desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla, una turista española de 72 años, sigue siendo un misterio. Fue vista por última vez el 2 de julio en Lombok, Indonesia, y desde entonces no se ha tenido noticias de ella. Recientemente, se encontró su ropa y pertenencias en una zona de basuras del hotel donde se alojaba. Una amiga denunció su desaparición el 28 de julio, señalando que no cree que sea voluntaria. La policía investiga a Nurmala Hayati, contable del hotel, quien afirma que Matilde extendió su estancia hasta el 20 de julio. Amigos de Matilde dudan de un mensaje de WhatsApp recibido, y la agencia de visado confirma que no ha salido de Indonesia. La búsqueda se ha ampliado a puertos y aeropuertos, mientras que amigos critican la falta de apoyo de la embajada española y sospechan del hotel, ya que alojaron a otros turistas en su habitación tras su desaparición.

El caso de la desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla sigue envuelto en un gran misterio. La turista española, de 72 años, fue vista por última vez en Indonesia, en la isla de Lombok, el pasado 2 de julio por los trabajadores del hotel Bumi Aditya donde se alojaba.

Desde ese día nadie ha vuelto a verla. Ahora, tal y como cuenta el diario 'ABC', se han encontrado su ropa, sus sandalias y la mochila con la que viajaba en una zona de basuras del establecimiento hotelero, algo que la Policía ya está analizando e investigando.

Porque todo son incógnitas. Porque no hay ninguna certeza sobre la mujer, nacida en Ferrol en 1952 y afincada en Mallorca. Viajó a Lombok, en Indonesia, en junio, donde tenía una reserva hasta el 20 de julio. Sin embargo, el 2 de julio ya no se la volvió a ver.

Fue el 28 de julio cuando una amiga suya presentó una denuncia en la comisaría Sant Feliu de Guíxols, en Girona. En la misma, indica que "desde el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes de Whatsapp", y señala que considera que su desaparición "no es voluntaria".

Sospechas de sus amigos

A petición de su amiga, el agente turístico encargado del visado de Muñoz interpone una denuncia sobre su desaparición ya el 5 de agosto. Lo hace en West Nusa Tenggara, comisaría que remite el caso a la de Lombok.

Según cuenta otra amiga de la desaparecida, la última vez que su círculo cercano supo algo de ella fue "a finales de junio"

La investigación policial ha llevado a los agentes a la figura de Nurmala Hayati, contable del hotel en el que se alojó la desaparecida. En sus palabras, confirma que hizo el 'check in' el 12 de junio, y que luego extendió su estancia del 2 de julio hasta el día 20. El pago, por adelantado.

"El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que no había vuelto desde el 2. Le mandé un Whatsapp, pero no lo recibió. El 6 me contestó. Me dijo que estaba en Laos", dice Hayati. Algo que, por otra parte, no cuadra a los amigos de Matilde. "Escribe muy bien en inglés, nunca lo haría de esa manera", dicen entre sospechas de que ese mensaje no es suyo.

Por su parte, la agencia que tramitó su visado en Indonesia ha asegurado que dicho documento "está todavía activo" y que Matilde "no ha salido del país".

La Policía, por su parte, ha anunciado que ha ampliado la búsqueda de la española. Una búsqueda que definen como intensiva, ampliada a puertos y al aeropuerto de la isla de Lombok, localizada a 200 kilómetros de Bali.

"Matilde voló a Yakarta por última vez el 5 de marzo. No hay registros de vuelo a su nombre para julio y agosto. No hay registros de que cruzara a Bali ni a otros lugares", expresa el escrito.

"Alojaron a otros turistas en su habitación"

Pero sus amigos sospechan. Sospechan ante las reticencias que se encontraron por parte de la embajada española en Indonesia. Dicen de la misma que parecen estar "más preocupados por la ley de protección de datos que por ayudar".

Además, han puesto el foco en los trabajadores del hotel de Lombok. "Matilde había pagado su habitación hasta el 20 de julio pero después de desaparecer ya alojaron allí a otros turistas", cuentan.