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Xenofobia absoluta

Extremadura se convierte en espejo de la Europa más ultra: las racistadas de Vox que compra el PP de Guardiola

¿Por qué es importante? Tanto el concepto de "prioridad nacional" como el de "remigración" se ha repetido en los programas electorales de los partidos más ultras de Francia, Alemania, Italia y Hungría.

Extremadura se convierte en espejo de la Europa más ultra: las racistadas de Vox que compra el PP de Guardiola
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Cesiones xenófobas. Eso es lo que ha firmado el Partido Popular (PP) con Vox para lograr que la 'popular' María Guardiola repita como presidenta de la Junta de Extremadura. Algo que es lo mismo que defienden los ultraderechistas alemanes de AFD, los franceses de Marine Le Pen o el partido de Giorgia Meloni en Italia. Sí, en España los de Alberto Núñez Feijóo —aunque no todos— están suscribiendo una racistada más de los de Santiago Abascal al más puro estilo de la más radical ultraderecha europea.

Se trata del espejo en el que se mira la ultraderecha en España. De ahí que los términos que ahora asumen los 'populares' lleven años escuchándose en Europa. En concreto, Génova asume la "prioridad nacional" exigida por Bambú en el acceso a la vivienda o a las ayudas. Sí, la "entendida como prioridad otorgada a los nacionales" que Le Pen ya incluyó en su programa de 2022.

Precisamente, en ese mismo documento, los de Le Pen repetían su propuesta de 2017 y a la que ahora también se compromete Guardiola en Extremadura. Es la de prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos.

Además, el apartado de inmigración del acuerdo PP-Vox es una réplica prácticamente de las ideas que ha ido esbozando Alternativa por Alemania (AFD, por sus siglas en alemán) en los últimos años, que contemplan recortes a las ayudas para inmigrantes, asociación entre migración e inseguridad y hasta el cierre de fronteras. Sí, el PP extremeño se compromete a rechazar cualquier reparto del Gobierno central y a devolver a los menores migrantes.

Si bien no escriben de forma literal el término, se trata del concepto remigración: "Retirar las ayudas sociales a los no residentes y deportaciones a gran escala". Y tengo que decir honestamente que si esto debe llamarse remigración, llamémosle remigración", aseguraba en xxx el xxx.

Por otro lado, cuántas veces ha hablado Giorgia Meloni de vetar los taxis marítimos de las ONG, a las que el PP suprimirá subvenciones. También habla mucho la primera ministra italiana de rechazar las imposiciones de Europa como el Pacto Verde o la Agenda 2030, tal y como figura en el acuerdo de gobierno.

Ahora, tras analizar el acuerdo, también planea en los mismos términos la sombra del húngaro Víktor Orbán y sus medidas para fomentar la natalidad, así como las referentes a preservar la identidad nacional. "No necesitamos inmigrantes; necesitamos niños extremeños", es lo que ahora llega a la región española.

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