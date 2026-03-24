Abascal cierra filas con un Viktor Orbán señalado por Bruselas por filtrar información a Putin

¿Por qué es importante? Según el líder de Vox, Orbán es "el auténtico protector de Europa", unas palabras que llegan en un día en el que Bruselas trata de lidiar con la información que publicaba este lunes 'The Washington Post', que asegura que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro llamaba a su homólogo ruso para informarle "en directo" de las reuniones con otros Estados miembros.

Santiago Abascal ha reafirmado su apoyo a Viktor Orbán en un momento crítico para el primer ministro húngaro, a pocas semanas de las elecciones del 12 de abril. En un encuentro con líderes de extrema derecha europeos, Abascal criticó al Gobierno español y a la Unión Europea, elogiando a Orbán como "el auténtico protector de Europa". La reunión incluyó a figuras como Marine Le Pen y Matteo Salvini. Además, se reveló que Vox recibió préstamos del banco húngaro MBH Bank, propiedad parcial del gobierno de Orbán, para financiar campañas electorales, lo que ha suscitado preguntas sobre la relación financiera entre Abascal y Hungría.

Santiago Abascal ha vuelto a hacer gala de su cercanía con Viktor Orbán en el momento más delicado para el primer ministro húngaro a tres semanas de las elecciones del 12 de abril. Este lunes conocimos una información de 'The Washington Post' que desvelaba que el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, informaba del contenido de las reuniones que mantenía con otros Estados miembros a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante los descansos de estos encuentros.

En ese contexto, el líder de Vox acudió a la reunión con otros líderes ultras europeos, un encuentro en el que criticó al Gobierno español y a la Unión Europea, asegurando que Orbán es "el auténtico protector de Europa", en un escenario en el que los sondeos pronostican su primera derrota tras 16 años de mayorías absolutas.

En el acto de 'Patriotas por Europa' también estuvieron Marine le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia; y el neerlandés Geert Wilders, del Partido por la Libertad. Ante todos los ultras europeos, Abascal defendió que "todos se han confabulado contra Orbán", explicando que "quieren acabar" con él "porque es también una forma de acabar con la alternativa de éxito que cada vez tiene más espacio y más fuerza en todo el continente europeo".

"Hoy vuestras calles seguras son la envidia de toda Europa, mientras que las calles españolas, por ejemplo, cada vez son más inseguras porque el presidente, Pedro Sánchez, ha decidido legalizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales", aseguró Abascal. El líder de Vox también cargó contra los que llama "los burócratas de Bruselas" que "abren sus fronteras de par en par".

Desde hace años, Santiago Abascal tiene querencia por Hungría y por su autocrático primer ministro. Pero tras esa entrañable amistad también se puede seguir un rastro de dinero que empieza en tierras magiares y acaba en la campaña de las elecciones generales de 2023. En esta campaña electoral, Vox recibió un primer préstamo del banco húngaro MBH Bank por valor de 6,5 millones de euros, al que se suma otro de 7 millones de euros para las elecciones europeas de 2024. Un banco húngaro del que el Gobierno húngaro de Viktor Orbán es propietario de una quinta parte".

Un triángulo amoroso entre Abascal, Orbán y el dinero húngaro sobre el que Vox, durante semanas, evitó dar explicaciones. Además, el préstamo húngaro llegó a un 11% de interés, casi el doble de lo que se aplica en España. Vox ha explicado que recurrió a Hungría porque los bancos españoles no les prestaban, pero según los datos, también tiene créditos en el Santander y el BBVA con intereses entre el 6 y el 8%.

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