El Gobierno llevará a los tribunales "todo aquello contrario a la ley" del pacto ultra entre PP y Vox en Extremadura: "No habrá retroceso en derechos"

¿Qué ha dicho? El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tacha de "inhumano" el pacto cerrado entre PP y Vox y califica a Vox como un partido "absolutamente xenófobo".

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha expresado su "sorpresa" y "preocupación" por el acuerdo entre PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. En una intervención en Al Rojo Vivo, Bolaños criticó que el PP acepte los postulados racistas de Vox, afirmando que en Europa hay partidos conservadores que se oponen a tales políticas, mientras que el PP en España se ha "plegado" a ellas. Bolaños calificó de "inhumanas" medidas como la negación de asistencia sanitaria a migrantes irregulares y aseguró que el Gobierno vigilará su aplicación, llevando a los tribunales cualquier discriminación. Además, el acuerdo afecta la ley de memoria democrática, proponiendo una ley de concordia que incluye declarar un monumento franquista como Bien de Interés Cultural. Bolaños subrayó que el Gobierno garantizará que no haya recortes de derechos ni blanqueamiento del franquismo.

Félix Bolaños se muestra "sorprendido" y "preocupado" con el contenido del acuerdo cerrado entre PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habla en Al Rojo Vivo la noticia política más destacada de las últimas horas, con los 'populares' aceptando todos los postulados racistas de la formación de ultraderecha.

En laSexta, Bolaños ha lamentado que el PP "compre todos los marcos ideológicos de la ultraderecha", explicando que en Europa hay ejemplos de formaciones conservadoras que han decidido oponerse y "combatir" a este tipo de políticas y otras, como es el caso del PP en España, que se han "plegado" a estas políticas ultras. "Todo el marco xenófobo, racista y contrario al desarrollo de los derechos es un marco que el PP ha comprado para mantenerse en el gobierno de Extremadura", critica Bolaños.

El ministro habla de medidas "absolutamente inhumanas" dentro de este acuerdo de gobierno, poniendo de ejemplo el hecho de no dar asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular, y avanza que el Gobierno de España estará "muy vigilante" ante la aplicación de este acuerdo. "Vamos a llevar a los tribunales y, en particular, al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y que sean recortes de derechos", anticipa Félix Bolaños.

El acuerdo PP-Vox en Extremadura también salpica a la ley de memoria democrática, con ambas formaciones comprometiéndose a firmar una ley de concordia que propone "alinear los contenidos educativos y las iniciativas institucionales con los principios de concordia, reconciliación y unidad" recogidos en esta normativa. Entre las medidas destaca la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento franquista, como Bien de Interés Cultural.

"El pacto es inhumano y xenófobo"

Para Bolaños, estas medidas van "en contra" de la ley de memoria democrática, en vigor desde 2022, insistiendo en que llevarán a los tribunales "todo lo que sea contrario a la ley y a la Constitución". "Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni de memoria. El Gobierno de España va a ser la garantía de que ese pacto no pueda llevarse a cabo si discrimina a las personas o si es un blanqueamiento del franquismo", afirma.

Bolaños sentencia sobre este acuerdo que estamos ante un texto "xenófobo". "¿No se va a dar asistencia sanitaria a un bebé si sus padres están en una situación irregular? ¿Si ese niño tiene una otitis o unos cólicos no se le va a atender? Es inhumano ese pacto, inhumano y xenófobo", asevera el ministro, que señala el problema con Vox en el hecho de que el PP "le ponga la alfombra" para llevar a cabo estas medidas.

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