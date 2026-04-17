Abascal justifica su "hijo de puta" a Sánchez en una "conversación privada" y se niega a rectificar

Entre líneas Aunque no lo dijo ante un micrófono, Abascal pronunció estas palabras frente a multitud de medios de comunicación antes de participar en un mitin de Vox en Granada.

Santiago Abascal, líder de Vox, se niega a disculparse por haber insultado a Pedro Sánchez, llamándolo "hijo de puta" durante un mitin en Granada. Abascal justifica sus palabras alegando que formaban parte de una "conversación privada", a pesar de que fueron captadas por cámaras en un evento público. Según Abascal, el insulto no fue pronunciado ante un micrófono y, por tanto, no tiene intención de rectificar. El incidente ocurrió mientras se preparaba para intervenir en el mitin, en medio de altercados por una protesta antifascista. Pedro Sánchez, por su parte, ha optado por no responder a la provocación durante la Cumbre Progresista en Barcelona.

Santiago Abascal rechaza disculparse por haber llamado "hijo de puta" a Pedro Sánchez. El líder de Vox ha justificado sus palabras diciendo que formaban parte de una "conversación privada". Da igual que las dijese en un mitin rodeado de cámaras y en el que era muy fácil hacerse eco. Abascal se enroca y asegura que no rectifica "ninguna conversación privada".

"¿Era un momento privado o era un momento público? ¿Lo dije ante un micrófono o era una conversación que yo mantenía con alguien? Porque yo no rectifico ninguna conversación privada". Así se ha justificado Santiago Abascal ante los medios al ser preguntado por el insulto que profirió contra el presidente del Gobierno el jueves, durante un mitin en Granada.

Abascal pronunció el insulto cuando estaba a punto de intervenir en un mitin, frente al que se produjeron altercados por una protesta antifascista. "No vamos a permitir el acto con esa gente ahí. El hijo de puta de Sánchez tiene dos kilómetros de distancia", criticó Abascal comparando el perímetro de seguridad que se prepara para el presidente del Gobierno con el dispositivo policial que se había desplegado para su acto.

Pese a haber sido captado por las cámaras, el presidente de Vox ha considerado que no tiene que rectificar, ya que no lo dijo ante un micrófono.

Por su parte, Sánchez ha comentado este viernes sus palabras, aunque ha rechazado responderle. "(...) tanto ella (Isabel Díaz Ayuso) como el señor Abascal, me han dedicado unas palabras muy lindas, pero no voy a darles el gusto de entrar en esa provocación", ha esgrimido el socialista en la Cumbre Progresista celebrada este viernes en Barcelona.

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