Una periodista italiana explica el giro de Meloni sobre Trump: "Acaba de perder un referéndum y le ayuda a salir del túnel"

Pese al distanciamiento que primera ministra italiana ha tomado de Donald Trump, próximamente va a publicar un libro en el que ha colaborado el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

La falta de apoyo de Giorgia Meloni a Donald Trump ha sorprendido a muchos, y el presidente estadounidense no lo ha tomado bien. A pesar de haber sido una defensora de Trump, Meloni ha cambiado su discurso, lo que, según la periodista Mariangela Pavone, le ha beneficiado tras su derrota en el referéndum sobre la reforma judicial. Este cambio le ha permitido distanciarse de la etiqueta de ser la aliada más cercana de Trump, algo que no le conviene debido al rechazo en Italia hacia las guerras y el conflicto en Gaza. Próximamente, Meloni publicará un libro que incluye la participación de JD Vance, con una introducción que cita a Trump.

La falta de apoyo de Giorgia Meloni a Donald Trump ha sorprendido a medio mundo y el presidente estadounidense no se lo ha tomado nada bien. Trump ha mostrado su decepción con Meloni, que siempre ha sido una defensora del estadounidense y ha presumido en la UE de su relación con la Casa Blanca.

Sin embargo, la periodista italiana Mariangela Pavone, asegura que el giro discursivo es más que beneficioso para la primera ministra, que acaba de enfrentar una derrota en el referéndum para su reforma judicial.

"Puede parecer paradójico, pero para Meloni esto ha supuesto un oasis. Le ha echado un cable para salir del túnel en el que estaba. La derrota en el referéndum ha sido la reforma judicial. Nadie veía aquí esta reforma como una urgente ni necesaria", ha explicado en El Objetivo.

La periodista también ha señalado que en Italia hay un rechazo generalizado a las guerras y al genocidio en Gaza. Por eso, "a Meloni no le conviene quedarse atrapada en esa etiqueta de la mejor aliada de Trump, que es la etiqueta que ella misma se ha contribuido a cuidar mucho en estos años".

Pese a todo, próximamente la primera ministra italiana va a publicar el libro 'La visión de Giorgia Meloni', que justamente cuenta con la participación de JD Vance. El vicepresidente estadounidense ha escrito el arranque, usando además una frase de Trump.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.