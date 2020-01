Día de intercambio de carteras entre los ministros salientes y los recién llegado al nuevo Gobierno de coalición. Tras prometer sus cargos en Zarzuela ante el rey, los distintos titulares han acudido a sus ministerios donde han hecho una declaración de principios.

Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha dicho que "ahora toca lo difícil, que es ponerse a trabajar". Dice que tiene "muchas ganas". "La seriedad es equiparable a la enorme ilusión que tenemos por hacer de mejor este país". Durante su intervención, ha rescatado unas palabras de Pedro Sánchez para destacar que "el próximo Gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra". Además, ha agradecido al presidente "su generosidad, su visión y su capacidad para formar un Gobierno plural". "Quiero referirme a los movimientos sociales, a la sociedad civil, gracias por haber defendido en la última década la justicia social", ha añadido.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera en este nuevo Gobierno, ha mostrado su intención en llegar "a todos los acuerdos posibles". La vicepresidenta y ministra de Presidencia ha señalado que se sienten "muy arropados" y ha asegurado que llegarán "a todos los acuerdos posibles" porque forman "un Gobierno reformista y con una gran apuesta por Europa".

Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, ha prometido que su Ministerio será un "espacio de diálogo y entendimiento" y ha llamado a todas las instituciones públicas a sumarse al "debate y al diálogo" para hacer posible el Gobierno. Darias ha puesto de ejemplo el Gobierno de coalición de Canarias, "un espejo en el que mirarse". "Estoy recién aterrizada y con una hora menos" ha dicho la exconsejera canaria que ha subrayado el "honor, orgullo y enorme responsabilidad" al asumir esta cartera, y lo hace, ha dicho, "con ilusión, pasión, humildad y compromiso infinito".

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha recibido el relevo de manos de Dolores Delgado. Ha hecho autocrítica al decir que "no contamos con justicia pronta y eficaz, pero tenemos los mimbres para hacerlo". "La justicia emana del pueblo. Es la que tenemos que enlazar, engrasar (...) el esfuerzo de todos es lo único que nos puede llevar al éxito". Ha dicho que es necesario vertebrar un nuevo modelo de justicia ya que, a su juicio, lo tradicional "no funciona".

José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, ha recordado el trabajo de Magdalena Valerio y dice que hay "muchos retos que tenemos que afrontar con políticas consensuadas". "La crisis ha creado desperfectos, desigualdad, por ello el nombre del ministerio no es casual, queremos igualdad de oportunidades". Ha hablado de una visión transversal e integral del sistema de pensiones para dar certidumbre a los pensionistas a corto y largo plazo: "Garantizo actualización confirme al IPC y cerrar el déficit de la Seguridad Social. Para ello necesitamos consenso para reformar sistema de pensiones. Los trabajos del Pacto de Toledo son buen punto de partida".

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha dicho que situará el diálogo social como base de acción. Se elaborará, ha asegurado, un nuevo estatuto de trabajo: "La sociedad se merece el reequilibrio laboral". Ha dado las gracias a su familia, a su padre: "Existe un hilo que conecta la generación de mi padre con la de mi hija". Dice que es una gran defensora de la función pública y que "sin funcionarios no sería posible y quiero darles las gracias".

Manuel Castells, ministro de Universidades, ha destacado la importancia de la universidad como institución y ha dicho que, aunque no está de acuerdo con la separación de Ciencia que ostenta Pedro Duque, "esto no impide que colaboremos".

Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha afirmado que asume la responsabilidad "con enorme ilusión y la convicción de que vamos a hacer un buen trabajo", ha destacado el coordinador federal de Izquierda Unida. Ha prometido "la defensa de los intereses públicos" para hacer frente a los retos de las próximas décadas, destacando la crisis climática: "Es posible mejorar la situación de las familias trabajadoras de este país".

Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, ha asegurado que aunque se ha tardado en conformar un gobierno, -"todos pedimos disculpas"- "tenemos que hacer cambios importantes, los dos (en referencia al ministro de Universidades) tenemos la voluntad de trabajar juntos, el objetivo es que el proyecto sea uno".

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha asegurado que es una gran responsabilidad "y sobre todo una gran oportunidad para posicionar a España en el lugar que le corresponde en el mundo". "Una oportunidad también -ha añadido- para reforzar relaciones con América Latina y con África, y para conectarnos a mercados de futuro en Asia". Ha repetido que es una oportunidad "para reenfocar nuestra política para ponerla al servicio humano".

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, ha dicho que este Ministerio es buena plataforma para recordar la ética pública. "No solo ha plantado una semilla, y me comprometo a seguir cultivando para que sea más verde. La cultura no es algo cerrado, se va haciendo. La cultura es el cine, teatro, música...Quiero pensar en la cultura de los valores". "Tratar de llegar a acuerdos siempre para que sean satisfactorios para todos. Ese es mi compromiso en cultura y deporte", ha concluido.

Margarita Robles, ministra de Defensa, y que repite en el cargo, ha afirmado que "no hay mayor honor que servir a España, ese orgullo que sentimos todos los miembros del gobierno (...) Trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria".