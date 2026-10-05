"¡Por fin! ¡Por fin decidiremos la mayoría!": el PP celebra la decisión del adelanto electoral al 29 de noviembre

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones generales después de que los decretos de la vivienda no saliesen adelante tras el 'no' de Junts, PP y Vox.

El Partido Popular ha celebrado el anuncio de Pedro Sánchez compartiendo un vídeo en sus redes sociales en el que destacan que "por fin podremos decir lo que pensamos". Una publicación que han compartido después de que el presidente del Gobierno haya comunicado que adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre.

"¡Por fin decidiremos la mayoría!", han señalado. Sánchez ha tomado esta decisión después de que no saliesen adelante los decretos de la vivienda tras el 'no' de Junts, PP y Vox.

Precisamente, en las últimas horas el PP había aumentado su presión al Ejecutivo para que se produjese este aldelanto tras conocer que era algo que se estaban comenzando a plantearse. "Pedro, no te lo pienses más, hazlo. Convoca mañana las elecciones generales, aprieta el botón", le había pedido el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado.

Ahora, celebran que "por fin" haya decidido realizar ese adelanto que llevaban desde el principio de la legislatura pidiendo. "Daremos nuestra opinión, haremos justicia", han señalado, reiterando que "por fin recuperaremos el tiempo, el dinero y la esperanza".

Ayuso celebra el final de la "farsa" de Sánchez: "Se va porque ya no puede más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras en pronunciarse dentro de su partido, indicando que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

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