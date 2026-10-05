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Feijóo entra ya en campaña y compara a Sánchez con una "dictadura": "Los ciudadanos han sido rehenes. La elección es entre corrupción y decencia"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha comparado al presidente del Gobierno con una dictadura tras criticar que "los ciudadanos han sido rehenes" de Sánchez y ha celebrado que, tras el adelanto de elecciones, "por fin volverá a hablar la mayoría de españoles".

El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo durante una comparecencia en la sede del partido en la calle Génova de Madrid este lunes
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Apenas una hora después de conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha entrado en campaña electoral cargando frontalmente contra Sánchez.

"Los ciudadanos han sido rehenes. La elección es entre corrupción y decencia", ha asegurado este lunes Feijóo en una comparecencia desde Génova en la que ha comenzado diciendo "por fin" celebrando así el adelanto electoral. "Por fin volverá a hablar la mayoría y decidirán los españoles", ha señalado.

El líder del PP ha denunciado que "desde el primer día hasta el último se ha corrompido, se ha perseguido al crítico, a los jueces, se ha despreciado la convivencia y se ha levantado un muro entre españoles". "Ocho años después el coste es insoportable y la vivienda inalcanzable", ha añadido.

"El cambio empieza por decir la verdad. Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que hacer frente hace 50 años", ha asegurado el líder del PP. Así, ha criticado que "hemos visto las maniobras más retorcidas" y esto, ha dicho, "se merece el mayor de los castigos, España merece una oportunidad".

En estas elecciones, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, Feijóo ha señalado que "está juego la necesidad de la reconstrucción nacional". "Los jóvenes merecen otro futuro, necesitamos reconstruir la autoestima colectiva. Decadencia o cambio, incompetencia o cambio, corrupción o cambio", ha apuntado.

La comparecencia de Pedro Sánchez llegaba tras un fin de semana de reflexión marcado por la derrota parlamentaria a los dos reales decretos leyes sobre vivienda y con la calle movilizada por la crisis de vivienda. En cambio, según Feijóo, la convocatoria de este lunes "responde al miedo de que se conozcan los detalles que queda por saber judicialmente". "El temor a la alternancia es antidemocrático. Está estafa no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos", ha añadido.

De esta manera, el líder 'popular' ha reconocido ser "consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer". "No me temblará el pulso", ha añadido y ha insistido en que no tiene "una meta personal que conquistar, solo me mueve servir a mi país". "Quiero poder decir dentro de 54 días que el muro ya no existe", ha reiterado.

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