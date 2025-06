A escasas horas de la declaración clave: Cerdán, "con ganas" de hablar en el Tribunal Supremo

Menos de 24 horas quedan para que llegue la declaración más esperada en el Tribunal Supremo: la de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE todavía no ha acudido a sede judicial y lo hará este lunes citado como investigado en la conocida como trama Koldo en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le situó como epicentro del presunto cobro de mordidas en las adjudicaciones de contratos de obras públicas.

Ahora bien, su estrategia de defensa la ha ido deslizando el propio Cerdán con el paso de los días. Desde que dimitiera de todos sus cargos en el partido el pasado 12 de junio, siempre ha aseverado que luchará por demostrar su "inocencia", que no se reconoce en los audios desvelados por los investigadores y en que no hablará hasta que no declare ante el juez Leopoldo Puente, momento que está por llegar.

De hecho, el exsocialista ha asegurado a laSexta este domingo que está "con ganas" de hablar en el Alto Tribunal. El exsecretario de Organización del PSOE parte con la ventaja de conocer las comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo García. En el caso de Koldo, se acogió a su derecho a no declarar, pero el exministro sí habló y, en relación con su excompañero socialista, le exoneró de todo.

En su declaración, Ábalos dijo que él no firmaba ningún papel y que Koldo García y Santos Cerdán se tomaban atribuciones que les competían. Preguntado por varias adjudicaciones, principalmente por la de Logroño que aparece muy detallada en el informe de la UCO, negó amaños e irregularidades y exoneró a su excompañero. Una estrategia que, vistas sus escuetas y escasas declaraciones ante los medios, podría seguir Cerdán.

Por el momento, lo único seguro que ocurrirá en su declaración es que no será televisada, como había pedido la defensa del exsocialista con el objetivo de evitar que se tergiverse su contenido y se realicen "juicios paralelos". Una solicitud que rechazó el magistrado al frente de la causa al considerarla inconciliable con la ley, en virtud de la LeCrim.

En concreto, en la providencia a la que ha accedido laSexta, el juez Puente señala que es claro que la petición es inconciliable con el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LeCrim), al establecer que las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abre juicio oral. Y es que, por el momento, el presente proceso se encuentra en fase de instrucción.

La reunión con Ábalos

Una de las preguntas que podría tener que responder Santos Cerdán ante el Alto Tribunal es el motivo de la reunión que mantuvo con José Luis Ábalos en su casa una vez estalló el 'caso Koldo' hace ya más de un año. En declaraciones a laSexta hace unos días, insistió en que "el objetivo de aquella reunión era para que dejara el acta de diputado. Nada más", sin aclarar si actuó en su nombre o en nombre del PSOE.

No obstante, esa versión choca con la que defiende Andrea de La Torre, expareja del exministro. Entre los relatos que compartió con 'Antena 3' y 'Telemadrid' explica que, en la cita, Cerdán le habría ofrecido ciertos favores (cuando ya había pasado al Grupo Mixto) con el fin aparente de 'comprar' su silencio, como costear su defensa o cargos en empresas "amigas" o escribir una columna.

Por otro lado, ella sí que sostiene que el ya exsocialista venía "de parte de Moncloa". Según aseguró La Torre, "vino a casa" en febrero de 2024 y, mientras hablaba con Ábalos en el salón, ella se quedó "en la puerta escuchando la conversación".

El contrato de Servinabar

Otro de los temas centrales que se podrían tratar en la declaración es la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE con la empresa Servinabar, donde Cerdán aparece como propietario del 45% de las participaciones de la misma en un contrato entregado por la UCO al Tribunal Supremo que fue intervenido en el registro de la vivienda de Antxon Alonso Egurrola, administrador único de la entidad. Eso sí, el exsocialista negó tener alguna sociedad a los micrófonos de laSexta.

También negó la evidencia la empresa al mandar un comunicado que rezaba: "Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar S.L. No existe ninguna escritura en la que el Sr. Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa". Pero el documento sí que existe.

En el documento, al que tuvo acceso laSexta, se recoge cómo el ex secretario de Organización del PSOE paga 6.000 euros, por 1.350 de las 3.000 participaciones que tiene la empresa, un 45% del total. En la escritura dice: "Ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al presente contrato".

Una vez conocido el traslado al Alto Tribunal del documento por parte de la UCO, fuentes de la defensa del ya exsocialista desmintieron a laSexta que esto sea cierto. Tras negar que se trata de una "escritura", lo definen como "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". Tras añadir que "en aquel 2016 el objeto social de Servinabar no era el mismo que el que tiene en la actualidad", subrayan que será en la declaración cuando ofrezca "las oportunas explicaciones sobre este documento".

Tranquilidad en el Gobierno

Pese a todo, desde el Gobierno transmiten tranquilidad de cara a la declaración de Cerdán. Este domingo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado "confianza plena en el desarrollo de los procedimientos judiciales".

Así se ha expresado en una atención a medios en Sevilla tras presidir la reunión plenaria del Centro de Coordinación (Cecor) del dispositivo policial que dará seguridad a la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo. "No espero nada en la declaración judicial, como en cualquier otra", ha expresado el ministro al ser preguntado en este sentido sobre la comparecencia del ex número 3 de la formación socialista. "No me corresponde, creo, valorar la misma", ha continuado Grande-Marlaska, además de afirmar que el Gobierno está "absolutamente implicado" en la lucha contra la corrupción, "en los mismos términos que el ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que los socialistas están "tranquilos" con la declaración de Santos Cerdán. "No esperamos ninguna cuestión particular de la declaración de Cerdán", ha insistido, instándole a que "colabore" con la Justicia.