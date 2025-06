La exnovia de Ábalos afirma que Santos Cerdán fue a negociar con él "de parte de Moncloa": "Le ofrecieron el coste de su defensa"

Andrea de La Torre era la pareja de José Luis Ábalos cuando estalló el 'caso Koldo'. Ahora, la exnovia del que fuera secretario de Organización del PSOE ha roto su silencio y relatado cómo Santos Cerdán, implicado también en la trama, habría ofrecido varias cosas al exministro después de que este pasara al Grupo Mixto, aparentemente para 'comprar' su silencio.

Según su relato, le ofreció costear su defensa, cargos en empresas vinculadas con José Blanco o escribir una columna. Y Cerdán, asegura, venía "de parte de Moncloa".

Así lo ha indicado en declaraciones a 'Antena 3', cadena a la que ha detallado ese encuentro, que se habría producido en febrero de 2024, después de que el PSOE reclamara a Ábalos el acta de diputado y este acabara abandonando el grupo parlamentario socialista para integrarse en el mixto. Cerdán, dice, "vino a casa" y, mientras hablaba con Ábalos en el salón, ella se quedó "en la puerta escuchando la conversación".

"Santos viene de parte de Moncloa", sostiene Andrea, que ha detallado que a Ábalos "le ofrecieron el coste de su defensa, tres contratos en empresas, en consultoras que están vinculadas a Pepe Blanco, escribir algo de una columna y presencia en tertulias". Y esa conversación, dice, está grabada. "Aparte de escucharla, tuvimos una corazonada y dejamos un dispositivo grabando", ha detallado.

A esa grabación también se ha referido en declaraciones a 'Telemadrid'. "Es que incluso me estaba pidiendo a mí el favor, que oye, déjame en paz, porque no sabía cómo hacer para recuperar el audio de ese dispositivo. Pues aquí tengo yo el dispositivo, ¿por qué me tiene que traer a mí nada de eso? Que se lo dé a la amiga esta, la que se lo mete en los pantalones", reprocha, en alusión a la mujer que estaba con Ábalos durante el registro de su vivienda y trató de ocultar un disco duro.

Andrea sostiene además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo sabía todo". "¿No es llamativo que le quieran tener tan bien cuidadito? Y además que es que Sánchez ya lo sabía todo, aunque le guste mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Ya está bien de tanto mentir también todo el mundo", ha aseverado.