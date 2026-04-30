Equilibrios del PP para no condenar el incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez: "Condenamos cualquier tipo de violencia y acoso"

Los detalles El PP, a esta hora, habla de victimismo y justifican lo que hizo Vito Quiles comprando el discurso de que es periodista cuando en realidad no lo es. Aseguran que el agredido fue él basandose en sus imágenes editadas..

El Partido Popular (PP) evita condenar claramente el acoso del agitador ultra Vito Quiles a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en un restaurante de Madrid. Quiles difundió un vídeo editado donde se presenta como víctima, versión que el PP parece aceptar. Ester Muñoz, portavoz del PP, equiparó el intento de amigas de Gómez de detener a Quiles con la supuesta agresión de este último dentro del local. El PP condena "cualquier tipo de violencia y acoso" y considera a Quiles como periodista, a pesar de no cumplir con los estándares del periodismo. Muñoz justifica el interés mediático en Gómez debido a su supuesta implicación en actividades cuestionables.

El PP sigue haciendo equilibrios para no condenar claramente lo que pasó este miércoles en un restaurante de Madrid, el lamentable acoso del agitador ultra Vito Quiles a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cuando estaba comiendo con unas amigas.

El agitador ultra subió después un vídeo editado de unos segundos en el exterior del local mostrándose él como el agredido y acosado. Una versión que el PP parece comprar este jueves.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha puesto en el mismo plano el momento en el que amigas de Begoña Gómez tratan de que Quiles deje de perseguir en la vía pública a la mujer del presidente del Gobierno y la denuncia por "agresión" e "intimidación" por os hechos que se habrías producido por parte de Vito Quiles a Begoña Gómez en el interior del local.

El PP se limita a decir que condenan "cualquier tipo de violencia y de acoso" y reconocen como "periodista" a Vito Quiles, aunque en realidad ni lo es ni cumple con las reglas básicas del ejercicio del periodismo.

"Condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista. Porque en las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. Pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto", dijo en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso Ester Muñoz.

Bajo esta premisa, señaló que es comprensible que "haya periodistas que quieran hacerle preguntas a la señora Begoña Gómez", porque "dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios" y "está siendo investigada y está procesada por cuatro delitos".

Así, emplazó a la mujer de Sánchez a "dar muchas explicaciones", sobre todo después de que el empresario Víctor de Aldama, señalado como el comisionista del 'caso mascarillas', dijera ante el Tribunal Supremo que Begoña Gómez "quiso hacer negocio" con el complejo de inmuebles Campos de Velázquez, que era propiedad de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

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