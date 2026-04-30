Ferreras, contundente: "Vito Quiles no es periodista, es un agitador de extrema derecha"

Vito Quiles vuelve de nuevo a estar en el centro de la polémica después de subir un vídeo en el que abordaba a la esposa del presidente del Gobierno, quien va a poner, a su vez, una denuncia por agresión contra el agitador.

El agitador ultra Vito Quiles ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez su objetivo ha sido nada más y nada menos que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Vito Quiles subió este miércoles un vídeo a su redes sociales en el que se le ve cómo aborda a Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno va a interponer una denuncia por agresión contra él después de que le abordase en una cafetería mientras estaba comiendo con sus amigas. No sabemos lo que pasó dentro de la cafetería porque Vito Quiles sólo grabó lo que pasó fuera de ella. Según fuentes del Ejecutivo a la Sexta, la agresión tuvo lugar al impedir salir a Gómez del establecimiento en la que se encontraba.

Tras ver el vídeo del momento que el agitador subió a sus redes, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, informa de que una de las mujeres que se subía a la espalda de Vito Quiles para impedir que preguntase a Begoña Gómez es del PSOE de Torrelodones, quien está acusando al PP de estar detrás, o por lo menos de ayudar económicamente a Vito Quiles.

"Vito Quiles, una más, sin límites. No es periodista, es un agitador de extrema derecha que suele estar a sueldo también de gente como Alvise Pérez. Y también, con causas judiciales", afirma Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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