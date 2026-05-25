Ahora

Desvergonzada ostentación

Yates de lujo, un museo en el baño, una cascada en una piscina dorada... los gustos más estrafalarios de corruptos de nuestro país

Los detalles Lo primero que veía Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya, al entrar a su cuarto de baño era un Miró. Por su parte, Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, llegó a tener tres barcos en Puerto Banús.

Ostentación de ricos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un museo en el cuarto de baño de su casa es el sueño que hizo realidad Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya. La obra de Miró 'Barcelona 1972-1973' era lo primero que veía al entrar al excusado. Además de un lujo de ricos es también, según los expertos, una buena manera de blanquear. La colección de arte de Roca incluía 236 cuadros y esculturas de artistas como Picasso y Warhol y fue subastada por más de un millón de euros.

Por su parte, Francisco Granados, uno de los acusados en la Púnica, tenía una cascada que caía en una piscina dorada como joya de su lujoso jardín. Además, la vivienda también disponía de una ducha con cromoterapia --luces de colores que mejorar el estado de ánimo--, un vestidor con mando a distancia y chimeneas en salón, dormitorio y despacho. La cocina también escondía una joya: un frigorífico con dispensador de hielo valorado en más de 7.000 euros. De esta forma, la mansión de Valdemoro se convirtió en símbolo de ostentación.

Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, era un amante de los yates de lujo. Llegó a tener tres barcos en Puerto Banús y el más majestuoso era el 'Conde de Montecristo', donde se cerraron importantes acuerdos. Tenía 39 metros de eslora y le costó 143.000 euros. Sin embargo, Correa perdió su yate al no poder pagar una reparación.

Asimismo, las mariscadas y la corrupción llevan años yendo de la mano. En Andalucía, el caso de los ERE dejó alguno de los ejemplos que más enfadaron a la sociedad. En 2009, un festín navideño de UGT Andalucía costó 2.000 euros, de los que la mitad se gastó solo en langostinos, mientras que bebidas --vinos de reserva, copas de manzanilla y cervezas -- gastaron 360 euros.. La comilona se pagó con una subvención que estaba destinada a pagar gastos relacionados con la negociación colectiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF apunta a la casa familiar de Zapatero como "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad"
  2. Sánchez dice estar "tranquilo" tras la imputación de Zapatero y desoye al PNV descartando elecciones anticipadas
  3. La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros
  4. Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles aislados en el Gómez Ulla
  5. Trump asegura que las negociaciones con Irán "avanzan bien" aunque Irán apunta que el acuerdo "no es inminente"
  6. Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de mayo: algunas zonas alcanzarán los 40 grados