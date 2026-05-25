Yates de lujo, un museo en el baño, una cascada en una piscina dorada... los gustos más estrafalarios de corruptos de nuestro país

Los detalles Lo primero que veía Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya, al entrar a su cuarto de baño era un Miró. Por su parte, Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, llegó a tener tres barcos en Puerto Banús.

Juan Antonio Roca, figura central de la trama Malaya, convirtió su baño en un museo con obras como 'Barcelona 1972-1973' de Miró, utilizando el arte como medio de blanqueo. Su colección, con 236 obras de artistas como Picasso y Warhol, fue subastada por más de un millón de euros. Francisco Granados, implicado en la trama Púnica, ostentaba una lujosa mansión en Valdemoro con una piscina dorada y un frigorífico de 7.000 euros. Francisco Correa, de la trama Gürtel, poseía tres yates en Puerto Banús, incluido el 'Conde de Montecristo'. En Andalucía, el caso de los ERE destapó gastos excesivos en festines pagados con fondos públicos.

Un museo en el cuarto de baño de su casa es el sueño que hizo realidad Juan Antonio Roca, cerebro de la trama Malaya. La obra de Miró 'Barcelona 1972-1973' era lo primero que veía al entrar al excusado. Además de un lujo de ricos es también, según los expertos, una buena manera de blanquear. La colección de arte de Roca incluía 236 cuadros y esculturas de artistas como Picasso y Warhol y fue subastada por más de un millón de euros.

Por su parte, Francisco Granados, uno de los acusados en la Púnica, tenía una cascada que caía en una piscina dorada como joya de su lujoso jardín. Además, la vivienda también disponía de una ducha con cromoterapia --luces de colores que mejorar el estado de ánimo--, un vestidor con mando a distancia y chimeneas en salón, dormitorio y despacho. La cocina también escondía una joya: un frigorífico con dispensador de hielo valorado en más de 7.000 euros. De esta forma, la mansión de Valdemoro se convirtió en símbolo de ostentación.

Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, era un amante de los yates de lujo. Llegó a tener tres barcos en Puerto Banús y el más majestuoso era el 'Conde de Montecristo', donde se cerraron importantes acuerdos. Tenía 39 metros de eslora y le costó 143.000 euros. Sin embargo, Correa perdió su yate al no poder pagar una reparación.

Asimismo, las mariscadas y la corrupción llevan años yendo de la mano. En Andalucía, el caso de los ERE dejó alguno de los ejemplos que más enfadaron a la sociedad. En 2009, un festín navideño de UGT Andalucía costó 2.000 euros, de los que la mitad se gastó solo en langostinos, mientras que bebidas --vinos de reserva, copas de manzanilla y cervezas -- gastaron 360 euros.. La comilona se pagó con una subvención que estaba destinada a pagar gastos relacionados con la negociación colectiva.

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