Las Vegas acoge el desvarío (y fracaso) de los 'Juegos Olímpicos del Dopaje', creado por un grupo de millonarios respaldados por Trump

Los detalles Los competidores podían meterse casi lo que quisieran en el cuerpo con tal de batir récords. Sin embargo, el único que han pulverizado es el de la decepción.

Este fin de semana se celebraron en Las Vegas los primeros 'Juegos Olímpicos del Dopaje', donde los competidores podían consumir casi cualquier sustancia para intentar batir récords. Creado por un grupo de millonarios respaldados por Donald Trump, el evento prometía cambiar el deporte para siempre con atletas dopados compitiendo. Sin embargo, solo lograron batir el récord de la decepción, ya que no se consiguió ningún récord en las 13 primeras competiciones. Con 42 atletas participando, el 91% había consumido sustancias como esteroides y hormonas de crecimiento. Las organizaciones deportivas internacionales criticaron el evento por poner en riesgo la salud de los atletas.

Este finde semana se han celebrado en Las Vegas los primeros 'Juegos Olímpicos del Dopaje', donde los competidores podían meterse casi lo que quisieran en el cuerpo para batir récords. El evento se lo inventaron un grupo de millonarios, respaldados por Trump y han pulverizado solo el récord de la decepción.

Según sus creadores, iban a cambiar el deporte para siempre e iban a ser unos juegos "descomunales" con una "súper humanidad", poniendo a competir atletas dopados. En su plan "sin fisuras", incluyeron una presentación en la que aseguraban que iban a acabar con la "hipocresía del deporte actual".

El escenario para este desvarío ha sido entre casinos y hoteles de Las Vegas, con 42 atletas en el 'circo romano' del dopaje. El 91% de ellos habían tomado esteroides, testosterona, hormonas de crecimiento o estimulantes. Además, los juegos constaban de tres pruebas: natación, atletismo y levantamiento de pesas. Sin embargo este gran montaje no les ha permitido batir ni un solo récord en las 13 primeras competiciones.

Y eso, pese a que había una cuantiosa recompensa: 250.000 dólares para el ganador y un millón para quien batiera algún récord. Detrás de esta "brillante" idea están un grupo de multimillonarios entre los que está la familia Trump. Precisamente, multimillonaria ha sido la inversión del hijo de Donald Trump, quien vendía esta competición como "la libertad real, la innovación, y el dominio estadounidense".

Por su parte, organizaciones deportivas internacionales han denunciado que se ha puesto en riesgo la salud de los atletas.

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