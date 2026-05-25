Ahora

No baten ni un récord

Las Vegas acoge el desvarío (y fracaso) de los 'Juegos Olímpicos del Dopaje', creado por un grupo de millonarios respaldados por Trump

Los detalles Los competidores podían meterse casi lo que quisieran en el cuerpo con tal de batir récords. Sin embargo, el único que han pulverizado es el de la decepción.

Olimpiadas del dopaje
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este finde semana se han celebrado en Las Vegas los primeros 'Juegos Olímpicos del Dopaje', donde los competidores podían meterse casi lo que quisieran en el cuerpo para batir récords. El evento se lo inventaron un grupo de millonarios, respaldados por Trump y han pulverizado solo el récord de la decepción.

Según sus creadores, iban a cambiar el deporte para siempre e iban a ser unos juegos "descomunales" con una "súper humanidad", poniendo a competir atletas dopados. En su plan "sin fisuras", incluyeron una presentación en la que aseguraban que iban a acabar con la "hipocresía del deporte actual".

El escenario para este desvarío ha sido entre casinos y hoteles de Las Vegas, con 42 atletas en el 'circo romano' del dopaje. El 91% de ellos habían tomado esteroides, testosterona, hormonas de crecimiento o estimulantes. Además, los juegos constaban de tres pruebas: natación, atletismo y levantamiento de pesas. Sin embargo este gran montaje no les ha permitido batir ni un solo récord en las 13 primeras competiciones.

Y eso, pese a que había una cuantiosa recompensa: 250.000 dólares para el ganador y un millón para quien batiera algún récord. Detrás de esta "brillante" idea están un grupo de multimillonarios entre los que está la familia Trump. Precisamente, multimillonaria ha sido la inversión del hijo de Donald Trump, quien vendía esta competición como "la libertad real, la innovación, y el dominio estadounidense".

Por su parte, organizaciones deportivas internacionales han denunciado que se ha puesto en riesgo la salud de los atletas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF apunta a la casa familiar de Zapatero como "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad"
  2. Sánchez dice estar "tranquilo" tras la imputación de Zapatero y desoye al PNV descartando elecciones anticipadas
  3. La UCO destaca que Begoña Gómez se puso las dos marcas de su cátedra a su nombre y que costó a la Complutense 108.000 euros
  4. Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles aislados en el Gómez Ulla
  5. Trump asegura que las negociaciones con Irán "avanzan bien" aunque Irán apunta que el acuerdo "no es inminente"
  6. Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de mayo: algunas zonas alcanzarán los 40 grados