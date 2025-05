El Gobierno resta importancia con "humor" y "risas" a los whatsapps de Sánchez, pero insiste: "Publicar mensajes privados es muy grave"

El Consejo de Ministros ha abordado con humor los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sobre Margarita Robles, publicados por 'El Mundo', según fuentes del Gobierno. En esos mensajes, el presidente bromeaba sobre la ministra de Defensa, y el asunto ha generado risas y chistes entre los miembros del Ejecutivo, incluida Robles, según las mismas fuentes. No obstante, en Moncloa consideran grave la publicación de estos mensajes privados, argumentando que no aportan nada a la investigación en curso. Aunque de momento no van a presentar una denuncia, no descartan hacerlo en el futuro y esperan que el juez investigue la filtración para evitar normalizar este tipo de acciones.

Con humor. Así es como, según fuentes del Gobierno, se han tomado en el Consejo de Ministros los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sobre Margarita Robles que 'El Mundo' desvela este martes. Un intercambio de finales de 2020 en el que el presidente del Gobierno comentaba en tono jocoso una intervención de su ministra de Defensa en laSexta, ironizando con que "se acuesta con el uniforme" y llegaba a decir que "es una pájara".

Había mucho interés por el reencuentro con la aludida después de que esos mensajes vieran la luz, pero fuentes del Ejecutivo aseguran que todos se han tomado este asunto con humor, también la propia Robles, al punto de que se han estado haciendo chistes con el tema y ha habido muchas risas en el café minutos antes de la reunión del gabinete de este martes.

Insisten en que, en ese café que habitualmente se toman los miembros del Gobierno antes de cada Consejo de Ministros, se han hecho bromas con el asunto y que algún ministro allí presente incluso ha bromeado con lo que ocurriría si le pillaran el móvil y le sacaran alguno de sus mensajes y referencias a algún que otro compañero del Ejecutivo.

Dicen en Moncloa que "nadie sobrevive a una descontextualización de los whatsapp". Defienden que, en definitiva, lo que dice Sánchez de Robles es en realidad un elogio porque lo que se está diciendo de ella es que la ministra siempre va a defender al Ejército.

El foco, en la filtración

Así, desde el Gobierno están rebajando en todo momento el contenido de esos mensajes, que, aseguran, no tienen más trascendencia. No obstante, siguen insistiendo en que lo que ha ocurrido es gravísimo: dicen que es muy grave que se hayan publicado unos mensajes privados del presidente que no tienen nada que aportar a la causa que se está investigando.

En Moncloa aseveran que esto no se puede normalizar y todo apunta a que van a insistir en que se debe investigar este asunto porque, de lo contrario, no hay límites. Creen que el juez del 'caso Koldo' debería abrir una investigación porque aseguran desconocer quién está detrás de la filtración.

Sin embargo, de momento no van a denunciar. Fuentes socialistas aseguran que quieren dar tiempo a los movimientos que pueda haber por parte del magistrado, porque -dicen- sería el primer interesado en investigar lo que ha ocurrido. De momento no van a dar ese paso, pero no descartan hacerlo en el futuro, según se vayan desarrollando los acontecimientos.